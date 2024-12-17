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17日凌晨，新北市新莊驚傳傷害案件，一名越南籍移工疑與同鄉有2萬元債務，其中34歲陳姓移工持刀刺傷36歲黎姓移工背部後逃逸，導致黎姓移工背後有4公分的刀傷，救護人員將他送往亞東醫院救治，所幸無生命危險。警方接獲通報迅速展開追查，今天上午10時許，前往移工宿舍將犯嫌逮捕到案，訊後依傷害罪送辦。新莊警方表示，今天凌晨1時許，被害人黎男和友人33歲蔡姓男子，從五股搭計程車到新莊區化成路一處工廠，與陳男碰面相約談判債務，豈料雙方一言不合爆發口角，在衝突過程中男情緒失控持刀刺向黎男左後背，造成黎男背部有4公分長，深4公分的刀傷，陳男逞兇後隨即逃離現場。救護人員獲報到場，緊急將黎男送往亞東醫院急救，所幸無生命危險。警方獲報後，透過監視器追蹤陳嫌行蹤，並於同日上午10時許在化成路211巷附近將正在熟睡的陳男逮捕，現場並查扣作案用刀具1把。警方指出，黎男向警方表示，2萬元債務早已還清，對方還不斷索要，才會相約談判，但是陳男稱當時借了黎男14萬才還2萬，懷疑對方要賴帳，因此憤而拿刀刺傷他。陳男與黎男說法不一，警方將持續調查釐清真相，訊後依傷害罪將陳男移請新北地檢署偵辦。