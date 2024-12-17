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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案及政治獻金案，北檢偵辦已經在收尾階段，根據《鏡週刊》報導，柯文哲收賄後還想執行「屯田計畫」，目標募集20億元資金成立「眾城公司」，而該公司代表人為御嵿國際董事長孫正強，針對指控，孫正強今（17）日立即發布2點聲明。孫正強聲明，關於個人投資的眾城管理顧問公司，自成立以來，並沒有實際的運作，公司成立之申報及相關流程亦秉持透明誠信之原則，一切行事皆符合法令規章。相關事項並已向檢察官說明。針對對於外界的捕風捉影，孫正強也表示，因尚在偵查階段，基於偵查不公開原則，故不對外公開說明偵查內容。而台灣民眾黨則回應，針對鏡週刊稱 柯文哲主席執行「屯田計畫」，並成立「眾城公司」目標募集20億資金，形同黨營事業，台灣民眾黨鄭重澄清從未介入該公司運作，週刊所述毫無具體證據，根本是栽贓抹黑。另外，針對本黨黨公職遭大規模約談，台灣民眾黨會善盡公民義務，全力配合調查。