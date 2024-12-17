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台北市青年局攜手業界專家及創業家，舉辦「青年創業平臺推動計畫」系列活動，聚焦文化創意、餐飲、數位行銷、生技醫療及AI大數據等熱門領域。計畫涵蓋位青年提供創業攻略懶人包、免費創業諮詢，以及10場以上講座、實地參訪見習等多元活動，吸引超過300人次參加，輔導8個創業團隊參展年度大展G-Eight與青創博覽會，並於為期1個月內，提供逾100位青年創業諮詢服務。北市青年局表示，推動此計畫主要目的在於促進青年創業環境的蓬勃發展，匯聚資源與力量，提升城市競爭力與創新動能。透過探索、體驗與實地學習，幫助創業前探索與創業初期的青年深入了解多元產業的實務操作，發掘自身興趣與潛能，並提供資源與支持，協助青年明確生涯方向，啟發創業靈感，進而實現創業夢想。青年局指出，計畫中的「創業家見習交流」以實地見習的形式，帶領青年深入5家來自不同熱門領域的企業，開啟一場豐富多彩的體驗之旅。在紅點子VoiceTube總部，創辦人暨執行長蔡豐任將親自帶領大家參與「英語線上平台運作體驗日」，深入了解數位學習平台的運營技巧及EdTech產業的發展趨勢。當日，來自數位學習領域的創業者也攜帶了他們的產品與蔡豐任執行長和其他參與者分享經驗與心得。而作為活動的壓軸，「ACGF一日體驗營」引領參與者探索泛娛樂產業的多樣性。創夢市集總經理傅慧娟親自帶領大家進入動漫、遊戲、公益、公關等泛娛樂產業的核心，全面了解跨界合作與創意經濟的運作方式，並激發對文化創意產業的熱情與興趣。除了見習之外，青年局也在活動中為大家介紹市府各局處的資源，參與者不僅能與創業成功的前輩近距離接觸，透過真實案例分享，獲得寶貴的學習與啟發，還可向青年局及相關局處代表進行政策資源諮詢，助力實現創業夢想。第一場開放式櫃檯活動邀請到黑沃咖啡共同創辦人鍾曜羽以「連鎖餐飲品牌創業大解密－黑沃咖啡」為主題，解析品牌從創業初期如何從講究咖啡豆產地、打造品牌、與其他企業合作以及擁有國際佈局，逐步發展成為咖啡業界的領頭羊；同時邀請到北市衛生局與商業處的代表提供現場QA，為餐飲業創業青年解答疑問。第二場開放式櫃檯活動選在 Magic Box 魔術方塊數位故事館，由Magic Box創辦人黃維紹分享團隊商業模式，如何從遊戲美術與動畫導演一路演變到可以標準規格化的沉浸式互動展演實體場域，並於現場帶領與會青年加入科幻感人的「流浪蓋婭號」沉浸式體驗，也讓青年深入探索泛娛樂產業的發展樣貌，同時也能夠獲知青年局所提供的資源，從各方面共同助力創業之路。北市青年局表示，年輕人的生涯有許多不同選擇，提供不同的機會讓年輕人多看、多接觸各種不同的職業，更能夠開創青年的無限可能。未來青年局將延續經驗，持續推動創業相關活動及計畫，為青年創業者提供豐富的資源與專業支持，助力他們在創業的道路上披荊斬棘，實現夢想。青年局誠摯邀請所有有志創業的青年密切關注未來的活動資訊，攜手共創屬於臺北市的創業奇蹟！