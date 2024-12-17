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為符應家長對政府滿足2歲子女的托育需求的迫切期待，教育部國教署持續盤點供應量不足地區進行增班，包含補助新建公共化幼兒園園舍均規劃設置2歲專班、補助公立幼兒園運用現有空間設置2歲專班者之設施設備費，以及補助公立幼兒園轉型設置2歲專班相關經費，以持續加速、加量滿足家長期待政府增設2歲專班的需求，106年至113年累計增設1,160班2歲專班。又為提供幼兒園更安全優質的學習環境，國教署訂定「補助直轄市縣（市）政府充實及改善幼兒園教學環境設施設備作業要點」，持續補助公立幼兒園充實及改善幼兒園教學環境設施設備經費，113年度補助107所公立幼兒園轉型2歲專班所需進行園內設施設備改善經費，補助約8,436萬元，以提供幼兒安全優質的學習空間。以桃園市立龍潭幼兒園2歲專班為例，該班以有家的溫暖感為規劃，增設相關配膳措施讓老師方便使用，例如洗滌台、配膳料理空間、沖泡奶粉之飲水機及相關管線配置等。除利於教師掌握幼兒動向，維護幼兒安全，滿足幼兒與教師日常生活所需。透過每日的例行性活動，讓幼兒在日常作息中學習生活自理及口語表達等，學習區也規劃多元活動設計，豐富幼兒學習經驗。彰化縣頂番國小附幼2歲專班，在教室內增設廁所，除提升使用之近便性，亦讓幼兒自主如廁練習，建立良好的衛生習慣，同時改善及增設相關設施設備，例如：配膳檯及洗滌水槽、平板燈照明、遮陽捲簾、配膳檯及洗滌水槽、棉被櫃及置物櫃等，營造舒適的學習環境，讓幼兒喜歡上學。國教署表示，為維護幼兒園安全及提供更優質的學習環境，將積極增設2歲專班，並持續定期受理公立幼兒園申請充實改善及幼兒園教學環境設施設備經費，並與直轄市、縣市政府共同維護及營造優質的學習環境。