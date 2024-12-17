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台鋼雄鷹是中職6隊中最年輕的球隊，為了提升競爭力，在今年休賽季爭奪自由球員儼然成為「第3次擴編選秀」，目前詹子賢是頭號目標，據傳合約年限從4年又加碼到5年、月薪最高可達90萬，看得出台鋼的企圖心，不過能否成行仍存在多個變數。會把目標鎖定在詹子賢身上，台鋼領隊劉東洋表示，球隊目前打線以左打為重心，比較缺好的右打，他坦言朱育賢、詹子賢都在補強名單內，但隨著前者確定加盟味全龍，交易重心轉移到後者身上。此外，網羅統一獅守護神陳韻文未果，也讓台鋼加大爭取詹子賢的力度。作為中職最年輕的球隊，為了提升競爭力，急需一名兼具經驗和打擊實力的重砲手，而30歲的詹子賢無論是打擊能力、經驗還是市場號召力，都符合台鋼的需求，儘管近年他因兄弟年輕好手竄出，空間遭壓縮，表現也有所起伏，但關鍵時刻的打擊能力仍受到肯定。交易能否成交的變數包含中信兄弟的態度，詹子賢對兄弟而言除了場上表現，還有象徵性地位，是否願意放走這位明星球員還取決於他們的未來規劃，而台鋼要成功網羅詹子賢，除了高價碼，可能還要拿其他具吸引力的交易條件。詹子賢的個人意願也將影響交易，轉隊除了薪資考量，球隊文化、未來發展空間及競爭力皆左右選手的意願，若詹子賢認為台鋼能提供更好的發展平台，轉隊的可能性自然增加。