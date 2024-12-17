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▲昨（16）日凌晨3時許，宜蘭市泰山路與民權新路口發生驚悚車禍，林姓男子（25歲）酒後神智不清，踹倒機車後在騎樓撒尿，甚至酒駕連撞停路邊1自小客車及7機車才停下。（圖／翻攝畫面）

昨（16）日凌晨3時許，宜蘭市泰山路與民權新路口發生驚悚車禍，林姓男子（25歲）酒後神智不清，踹倒機車後在騎樓撒尿，甚至酒駕連撞停路邊1自小客車及7機車才停下，1小時內犯下了2起案件，警方替林男實施酒測，其酒測值高達0.69，依毀損罪及公共危險罪移送偵辦。警方表示，昨天凌晨2時36分獲報，有民眾稱宜蘭市神農路一段某騎樓一輛停放的機車，遭林男踹倒以至毀損，龍頭擦傷、左側車殼破裂，隨後林男直接在路旁隨地小便；沒隔多久，林男在凌晨3時許，開車沿著泰山路行駛至民權新路口時，車輛失控衝撞一輛小客車及7輛機車，由於撞擊力道強烈，現場零件四散，最終林男則撞擊對向車道後才停下，林男腳部也因車禍受傷，不過未送醫。員警到場後發現，車輛零件碎片散落四處，地面上留下了一道長長的煞車痕，經實施酒測後，林男酒測值高達0.69，依毀損罪及公共危險罪移送偵辦，並吊扣其駕駛執照。