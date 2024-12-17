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巴西巴伊亞州奧利維拉多斯布雷吉紐斯市的一位女議員候選人吉妮（Geni do Carvão），在競選市議員失利後，於WhatsApp廣發群組語音，要求那些曾收了她錢，答應要投票給她卻失言的選民們退款。吉妮說有1090人拿了錢，但開票結果卻只收到27票，「你們的良知不會痛嗎？」但吉妮此番控訴無異於自爆買票賄選，她所屬的社民黨（PSD）表示，將召開倫理委員會討論，考慮將吉妮開除黨籍。綜合外媒報導，吉妮在今年10月的市議員選舉失利後，在WhatsApp廣發群組語音，控訴那些拿錢不辦事的選民「不會有好日子過」。吉妮在語音留言中表示，「各位，請用點良心，你們的良知不會痛嗎？你們拿了我的錢，卻沒有投票給我。請把我的錢還給我」。吉妮在語音中還提供了匯款帳號，「心中還有上帝的人，是時候改正你們的錯誤了，請把錢還給我。至於那些屬於魔鬼的人，他們將在地獄的火焰中為自己的行為付出代價」。除了要求退款的語音，吉妮還在發送給朋友的語音中抱怨，說自己花了10萬巴西幣，約53萬元新台幣買了1090張選票，「我知道總會有虛偽、卑鄙的人，他們可能欺騙我，但我以為至少會有900張選票。你能相信我最後只拿到27張票嗎？」吉妮還痛斥自己的選區奧利維拉多斯布雷吉紐斯市「是一個多麼糟糕的地方，充斥著壞人和小偷」。對於吉妮自爆買票，她所屬的社民黨表示，已將此案提交至黨內倫理委員會，吉妮之後可能會面臨開除黨籍的處分。