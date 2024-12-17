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▲張若凡表示，遇到感情挫折時，就會把情愛拋諸腦後。（圖／索尼音樂提供）

Rylee張若凡「愛的疑問句Q3」第三波全新單曲〈如果你還愛著他〉於今（17）日上線，特別請來「破億神曲製造機」蕭秉治打造「崩潰情歌」，寫下在感情中的內耗狀態。張若凡表示，「自己過去在感情內也感到內耗，甚至因為不成熟的過度干涉彼此」，當時失去自由還當成是愛，因此聽到這首歌非常有感。與蕭秉治合作過程中，張若凡也說，原本以為對方很兇，「殊不知本人很害羞！」很期待下一次能有機會合唱一首歌。張若凡新歌〈如果你還愛著他〉用「如果」為題，寫下在感情中的內耗，以溫柔的抒情曲風且直球式歌詞，打醒每個深陷其中的戀愛腦，用理智告訴大家不要再為一段無法回報的感情而傷害自己。歌曲也傳達出疼惜感，希望大家都不要再為不值得的人流淚與付出，希望大家在聽完這首歌之後，都能忘掉那個傷害自己的人，展開新的人生。張若凡分享，自己的人生也難免遭遇過幾次讓自己內耗的感情，「過度干涉彼此的自由是一件很需要互相理解的事情，如果彼此都能接受，有那份愛就更簡單的可以繼續走。我印象中的段感情就是可能不成熟的情緒，因此也讓對方超過那份底線讓我失去自由時，我以為那是愛。」提到當感情遇到挫折時，她選擇將情愛拋諸腦後，反而是想著宇宙、世界無限大，把一切當成體驗，不讓自己陷入旋渦失去原本該有的平靜。這次新歌則與有著「破億神曲製造機」之稱的蕭秉治合作，張若凡分享在第一次聽到Demo時，就覺得這首歌的記憶點特別強烈。身兼製作人的蕭秉治，也提到，一開始是希望張若凡能唱出像是在對閨密輕聲說話的感覺，卻沒想到對張若凡充滿穿透的聲音印象深刻，因此決定讓張若凡放膽唱到撕心裂肺的感覺。另外，張若凡笑說，起初以為蕭秉治很兇，後來才發現對方很害羞，也能感受到對方的溫暖及認真，期待日後有機會能有更深入的合作。