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有網友在臉書上爆料，行政院人事總處在中有一名「霸凌女王」，不僅長期辱罵咆哮霸凌同仁，甚至在得知同仁父親時過世請喪假，竟脫口稱「趕快燒一燒就好」，讓下屬非常崩潰，對此行政院人事總處今（17）日證實已接獲檢舉，邀請律師、心理諮商師等組成調查小組，調查報告經人事行政總處職場霸凌申訴評議會審議，決議認為職場霸凌事件屬實，霸凌成立，後續將依調查結果建議，依公務人員考績法等相關規定議處。有網友在「公務之聲靠北電台」爆料，提及該名「霸凌女王」，在擔任法務部人事處處長及主計總處人事處處長期間，長期持續性的欺壓霸凌部屬，包括辱罵咆哮、無人性羞辱同仁、把部屬家奴化、無時差的緊迫盯人，還會分化部屬，走紅衛兵批鬥路線，現已調為人事總處參事。該爆料文更稱，該「霸凌女王」比起目前揭露的勞動力發展北分署長，教育部海科館館長，衛福部 國發會幾位司處長的霸凌行為，惡性惡行絕對超過太多太多了，同仁不僅被欺負到崩潰，甚至整家庭都受影響，心裡到現在都還有PTSD的人事人員，「真的，希望還給我們公道」。對此人事總處回應表示，證實已接獲申訴檢舉，即基於人事主管機關指揮監督權責，邀請律師、心理諮商師等組成調查小組，調查報告經人事行政總處職場霸凌申訴評議會審議，決議認為職場霸凌事件屬實，霸凌成立。後續將依調查結果建議，依公務人員考績法等相關規定議處。