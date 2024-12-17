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▲GFRIEND解散後過了4年，決定為了粉絲合體開演唱會，一同慶祝成軍10週年。（圖／GFRIEND X）

韓國偶像女子團體「GFRIEND」，日前才剛慶祝完出道10週年，沒想到今（17）日官方推特就宣布GFRIEND將在明年3月份開始，陸續於大阪、橫濱、香港和台灣開唱，而台灣場就定在3月29日，讓粉絲嗨翻，而隊長所願曾許下會整團回歸的諾言，如今也將完整兌現。2015年出道的GFRIEND，是韓國Source Music推出的6人偶像組合，成員包括所願、睿隣、銀河、裕株、信飛及嚴智，當時以首張迷你專輯《Glass Bead》一曲正式出道，不過在2021年5月22日全部成員約滿離開Source Music，團體活動期僅有6年4個月，讓許多粉絲相當心碎。不過在GFRIEND解約前夕，隊長所願曾喊話粉絲，表示未來絕對會回歸：「我們堅信不論是以出專輯或是其他形式，GFRIEND一定會再重組。」沒想到美夢成真，也讓粉絲又驚又喜。沒想到今天GFRIEND的官方推特就曬出海報，曝光「10週年《Season of Memories》亞洲巡迴演唱會」檔期，宣布將於3月9日在大阪開唱、3月11日橫濱、3月14日香港，更將在3月29日舉辦台灣場演唱會，雖然目前詳細售票資訊還沒曝光，但已經讓Buddy們相當期待。