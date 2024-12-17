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▲LISA的飯店店員造型與平日的時尚、搶眼相差頗多。（圖／摘自YouTube）

▲LISA穿上泰國傳統服飾跳舞，是《白蓮花大飯店》新一季預告中搶眼的畫面。（圖／摘自YouTube）

天團BLACKPINK的LISA首度參與演出的美國影集《白蓮花大飯店》，全新第3季預告登場，也宣布明年2月17日在Max上架，她不管穿上飯店員工制服，或是以泰國傳統造型跳舞，都引起討論，但她本人的態度似乎頗為平和，只在社群網站上寫道：「介紹Mook。」Mook就是她在劇中角色的名字，該劇的官方帳號回應道：「讓Mook帶領你找到寧靜。」該劇向來會在看似世外桃源的優美環境中，展露人性的黑暗面，Mook會不會在戲裡也有很驚人的表現？觀眾還得拭目以待。雖然泰國早已是全球知名的旅遊勝地，當地觀光局還是給予《白蓮花大飯店》拍攝很多配合，不知觀眾看完是會對赴當地旅遊更感興趣，還是打退堂鼓？而LISA扮演的Mook平常是健康導師，卻也有穿上傳統服裝跳舞的片段，應該很有故事，頗值得觀眾期待。本季也換上和前兩季不同、扮演遊客的卡司，像是《蟻人與黃蜂女》華頓哥金斯、《控制》與《魔鬼剋星》系列的凱莉庫恩，《哈利波特》系列演跩哥馬份老爸的傑森艾薩克等演技派老將，加上阿諾史瓦辛格的帥氣兒子派屈克成為劇中男性角色的顏值擔當，陣容不比前兩季遜色。好萊塢影片在全球影響力大，就算在自家地區擁有廣大知名度與崇高地位的紅星，有機會在好萊塢的節目中露臉，還是不太會拒絕。LISA雖然以過江龍之姿已在韓國演藝圈擁有一席之地，若能因《白蓮花大飯店》而在全球娛樂界更上層樓，應該也是粉絲樂見。過往在好萊塢最知名的泰星，是靠拳腳打出一片天的東尼嘉，LISA能否走出不一樣的星路，觀眾都在熱烈關注中。