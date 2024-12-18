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馬來西亞警方近日接獲兩起網戀詐騙案件，兩名婦女透過臉書結識外籍男友，深信不疑後慘遭詐騙。其中一名受害者7年間匯款高達221萬令吉（約新台幣1480萬元），部分金額甚至是借貸而來，最後落得債務纏身。第一起案件發生在沙巴州，一名67歲女會計師於2017年透過臉書結識一名自稱在新加坡經營醫藥生意的「美國籍男子」，兩人素未謀面就迅速發展成情侶關係。男子以沒有交通費為由，要求匯款5000令吉（約新台幣3.3萬元），聲稱要到馬來西亞與她見面。即便男子遲未現身，婦女仍深信男子的各種藉口，7年間竟向50個不同銀行帳戶匯款306次，總金額累積至221萬令吉（約新台幣1480萬元）。直到上個月朋友提醒，她才驚覺落入騙局並報警求助。第二起案件則發生在今年4月，一名57歲婦女透過臉書認識「英國籍男子」，短短兩週就陷入熱戀。男子聲稱已購買機票準備到馬來西亞，但隨後婦女接到一通「關稅局」來電，指男子因攜帶500萬美元（約新台幣1.6億元）被扣留，需支付手續費取得各項證明才能保釋出來。婦女信以為真，陸續分13次將247萬9000令吉（約新台幣1658萬元）轉入指定帳戶。然而男子並未出現，她才發現自己受騙向警方報案。大馬警方指出，詐騙集團利用網戀手法，透過甜言蜜語與精心編排的劇本獲取受害者信任，進而持續要求金錢匯款。隨著各類社群平台普及，這類案件層出不窮。警方呼籲民眾，在社群平台上結識新朋友務必保持警覺，特別是涉及金錢時要格外小心，切勿輕易將資金轉入陌生或可疑帳戶。