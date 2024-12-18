我是廣告 請繼續往下閱讀

一名旅居菲律賓的台商於今年10月在南部城市大雅台（Tagaytay）失聯，2個多月後，菲律賓警方17日證實，他已不幸身亡，遺體被發現時頭部中彈，疑似遭人槍殺。根據《菲律賓星報》報導，死者是居住在帕拉納圭市（Paranaque）的47歲台商洪國文（音譯，Kuo-Wen Hung）。今年10月10日，他前往菲律賓旅遊勝地大雅台，當時還在社群平台發布塔阿爾火山（Taal Volcano）為背景的照片。此後他音訊全無，妻子在台灣多次聯繫不到他，拜託菲律賓當地員工通報失蹤。消息指出，洪國文最後一次被人看到，是駕駛一輛紅色汽車前往大雅台，疑似參加台灣的國慶活動。台灣警方和他的4名友人於10月13日向菲國反綁架小組尋求協助，但調查一直沒有進展，讓家屬相當擔心。12月初，菲律賓警方找到一輛疑似洪國文所駕駛的紅色汽車，以及一具身分不明、頭部有彈孔的遺體。經DNA比對，菲國警方在17日正式確認遺體身份為洪國文。初步調查顯示，洪國文生前人際關係單純，從未捲入商業糾紛。洪國文的信用卡在失蹤後遭人盜刷，銀行帳戶存款也被提領一空。菲律賓警方正全力追查凶嫌身份與犯案動機，希望能儘速將兇手繩之以法。