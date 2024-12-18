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紐約洋基在休賽季無法簽回少年強打Juan Soto，外野戰力無疑遭到重創，在今則是啟動重磅交易，根據大聯盟官網指出洋基送走投手Cody Poteet，向芝加哥小熊換來前國聯MVP打者Cody Bellinger與500萬美元。Bellinger將與隊長Aaron Judge、Giancarlo Stanton組成洋基新外野三雄。有關合約具體細節，《MLB TRADE RUMORS》則表示，「Bellinger明年薪資為2750萬美元，合約在2026年有2500萬美元的選擇權，若洋基選擇不予續約，將能以500萬美元進行買斷。此交易案中小熊給的500萬美元，會幫洋基負擔Bellinger明年250萬元的薪資，至於2026年Bellinger是否續留洋基，小熊仍會吃下250萬美元的薪資。」對於小熊基於什麼理由交易Bellinger，《CBS Sports》就指出，「小熊在交易來Kyle Tucker後，外野人手十分擁擠，為了明年能夠成功續約Tucker，選擇交易走Bellinger來換取薪資空間。」Bellinger在去年球季拿下國聯東山再起獎，今年則是出賽130場，掃出137安、包括18轟、貢獻78分打點，打擊率為0.266。Bellinger生涯曾在2019年敲出47轟、115分打點，勇奪國聯MVP。