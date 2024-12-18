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《ESPN》記者Shams Charania在今（18）日的《NBA Today》節目中爆料，邁阿密熱火球星Jimmy Butler最想去的兩支球隊是鳳凰城太陽和金州勇士。同時他在另一個節目中表示，自己對於報導內容很有信心，因為關於Butler的新聞內容他非常仔細審視，無疑是對於日前遭到Butler經紀人發言的回應。Charania指出，熱火仍對交易Butler持開放態度，太陽和勇士被認為是他最想去的兩支球隊，這筆潛在的交易案在未來幾周內就能看到最終的結果。Butler本季薪資為4880萬美元，下個賽季薪資為5241萬美元並擁有球員選項。他目前為熱火出戰了19場比賽，場均出賽32.6分鐘，可以得到19.4分6.1籃板5.0助攻1.3抄截。此前Butler經紀人Bernard Lee批評Charania的報導內容不實，痛批對方全是在胡說八道、用AI寫新聞，要求他在公眾平台上解釋並澄清。對此Charania在《PatMcAfeeShow》節目中表示：「我1000%確信我對Jimmy Butler新聞報導（的正確性）。這可能是我發表過的交易流言中審核最仔細的一條。熱火隊願意聽取Butler的交易報價，我對這個消息很有信心。」