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明星賽又要改制了！NBA官方今(18)日正式宣布，台灣時間2025年2月17日在金州勇士主場大通中心舉辦的明星賽，將改採「迷你錦標賽」形式，將明星賽陣容分成3隊，加上新秀挑戰賽冠軍，共4支球隊打2輪淘汰賽，角逐明星賽冠軍，每場比賽獲勝條件也改為40分目標得分制。近年NBA明星賽精采度受到各方抱怨，官方歷經多次改制，但成效皆有限，像是引進「類選秀制度」，取消東西區球員劃分制，由得票率最高球員擔任隊長，於電視節目直播選人，如此改變有效鋪墊賽前話題性，但對實際比賽內容影響不大，後續為了從賽制上控制趨近瘋狂的總得分，推出「目標得分制」，但整體來說，秀味仍高過於競爭意識。由於多次改變仍無法改善明星賽收視率，加上球員間怨聲四起，認為賽制過於繁瑣，上季明星賽決議改回熟悉傳統東西區、打滿48分鐘賽制，最終結果東區以211比186擊敗西區，東區創下明星賽史第一支攻下超過200分球隊、兩隊合計攻下397分同樣打破紀錄，逼得NBA官方只能繼續從賽制方面著手改制。即將登場的2024-25年球季明星賽，稍早確定以「迷你錦標賽」形式為主軸，將入選明星賽24位球員分成3隊，加上新秀挑戰賽冠軍，共4隊於17日當天進行2輪單淘汰賽，當天共計3場比賽，每場獲勝條件也非打滿48分鐘，而是40分目標得分制。至於明星賽投票機制則不變，比重同樣是50%來自球迷、現役NBA球員與媒體代表各佔25%組成，選出先發球員後，再由NBA教練選擇替補球員，明星賽投票將於本周四(19日)開始，直到1月20日結束。