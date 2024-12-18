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▲GU跟UNIQLO隸屬同公司，都是日本平價服飾品牌，近日有網友分享海外便宜買法，引起廣大迴響。（圖/Google評價）

▲台灣UNIQLO販售790元的發熱暖衣，在日本官網售價只要折合台幣320元，可透過樂淘代購網訂購超便宜！（圖/日本UNIQLO官網）

▲記者實際使用樂淘代購網操作，把網址貼到搜尋欄之後，就會跳出表格填寫資料，填完就可以加入購物車。（圖/樂淘代購網）

UNIQLO、GU便宜買法教學來了！寒冷的冬天來臨，不少人又要開始添購冬天要穿的服飾，而台灣人最愛的平價服飾品牌就包括UNIQLO、GU、NET等等，不過你是不是發現這些海外的日系服飾品牌，在台灣買比在日本買貴上許多呢？就有網友分享自己長期購買UNIQLO、GU的便宜方法，貼文立刻引起廣大迴響。一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「，其他夏天的衣服就更便宜了，沒買過的趕快試看看囉！」貼文曝光後，不少網友紛紛回應「謝謝提供方法！真的沒想到還有這招」、事實上，網友的這個UNIQLO、GU的買法過去YouTuber「質男日著」就有分享，他曾經在從樂淘代購網上購買日本UNIQLO官方商品，質男日著也提到，不用擔心寄貨速度，以海外來說，樂淘代購網的速度非常的不錯。且還有優點就是，《NOWnews》記者也實際上樂淘代購網操作，，設定帳號密碼以及姓名暱稱，非常快速又簡單，至於大家會問怎麼找UNIQLO、GU台灣官網以及日本官網同頁面商品，如果最近有意要購買冬裝的民眾，趕快將這招學起來，冬天治裝大省荷包啊