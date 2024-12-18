UNIQLO、GU便宜買法教學來了！寒冷的冬天來臨，不少人又要開始添購冬天要穿的服飾，而台灣人最愛的平價服飾品牌就包括UNIQLO、GU、NET等等，不過你是不是發現這些海外的日系服飾品牌，在台灣買比在日本買貴上許多呢？就有網友分享自己長期購買UNIQLO、GU的便宜方法，貼文立刻引起廣大迴響。
一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「UNIQLO、GU該不會還有人不知道可以用樂淘代購網訂便宜很多吧？我都是去台灣實體店面試穿之後，直接在代購網上從日本買，加上運費還是省超多錢，羽絨外套基本都是500價差起跳，發熱衣只要280元至320元，其他夏天的衣服就更便宜了，沒買過的趕快試看看囉！」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「謝謝提供方法！真的沒想到還有這招」、「樂淘真的好用到不行，用過回不去，價格實在差太多」、「之前日本UNIQLO在感謝祭，價格真的太香了，全家人買起來扣掉運費跟台灣價差有4500元左右」、「沒想到這麼多人不知道樂淘代購網，這麼好用的東西，才剛又入手4件衣服2件外套，省2200元！」
UNIQLO、GU便宜買法公開！樂淘代購網超方便又省錢
事實上，網友的這個UNIQLO、GU的買法過去YouTuber「質男日著」就有分享，他曾經在從樂淘代購網上購買日本UNIQLO官方商品，在台灣定價常規790元的商品，日本的售價就會變成470元，最後他一口氣購入9件，平均一件衣服只要400塊錢，台灣UNIQLO要買到這個均價其實並不容易。
質男日著也提到，不用擔心寄貨速度，以海外來說，樂淘代購網的速度非常的不錯。且還有優點就是，日本的UNIQLO以及GU的各種單品庫存量相對台灣來說更多，因此如果是在台灣賣得很好、已經缺貨的商品，在代購網上查詢非常有可能還是可以入手，且是更便宜的價格，完全是一舉兩得！
樂淘代購網實際操作體驗！羽絨外套現折523元、發熱暖衣320元
《NOWnews》記者也實際上樂淘代購網操作，首先進到官網的民眾要先註冊會員，設定帳號密碼以及姓名暱稱，非常快速又簡單，接著只要把你在日本UNIQLO、GU的官網網址貼在搜尋欄，就會直接跳出視窗，進行尺寸、商品名填寫之後，就能加入購物車，相當方便又省錢。
以台灣UNIQLO的單品「男裝HEATTECH棉質EXTRA WARM極暖華夫格圓領T恤（9分袖）」這件來看，台灣官網售價790元，但在樂淘代購網輸入，日幣換算台幣竟然只要320元；而又以GU冬天必穿的「男裝男女適穿-HEAT PADDED燈芯絨夾層外套」，台灣官網售價1790元，放到樂淘代購網上直接下降至1267元，立刻現省523元。
至於大家會問怎麼找UNIQLO、GU台灣官網以及日本官網同頁面商品，只要在台灣官網先找到想要的服飾之後，在日本官網頁按下「放大鏡」的搜尋，輸入產品的編號（在商品名後面那串數字）就可以找到，再將網址貼到樂淘代購網填好資料就能放進購物車囉！如果最近有意要購買冬裝的民眾，趕快將這招學起來，冬天治裝大省荷包啊！
🟡UNIQLO、GU便宜買法網址資訊
📍台灣UNIQLO官網
📍日本UNIQLO官網
📍台灣GU官網
📍日本GU官網
📍樂淘代購網官網
我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「謝謝提供方法！真的沒想到還有這招」、「樂淘真的好用到不行，用過回不去，價格實在差太多」、「之前日本UNIQLO在感謝祭，價格真的太香了，全家人買起來扣掉運費跟台灣價差有4500元左右」、「沒想到這麼多人不知道樂淘代購網，這麼好用的東西，才剛又入手4件衣服2件外套，省2200元！」
UNIQLO、GU便宜買法公開！樂淘代購網超方便又省錢
事實上，網友的這個UNIQLO、GU的買法過去YouTuber「質男日著」就有分享，他曾經在從樂淘代購網上購買日本UNIQLO官方商品，在台灣定價常規790元的商品，日本的售價就會變成470元，最後他一口氣購入9件，平均一件衣服只要400塊錢，台灣UNIQLO要買到這個均價其實並不容易。
質男日著也提到，不用擔心寄貨速度，以海外來說，樂淘代購網的速度非常的不錯。且還有優點就是，日本的UNIQLO以及GU的各種單品庫存量相對台灣來說更多，因此如果是在台灣賣得很好、已經缺貨的商品，在代購網上查詢非常有可能還是可以入手，且是更便宜的價格，完全是一舉兩得！
樂淘代購網實際操作體驗！羽絨外套現折523元、發熱暖衣320元
《NOWnews》記者也實際上樂淘代購網操作，首先進到官網的民眾要先註冊會員，設定帳號密碼以及姓名暱稱，非常快速又簡單，接著只要把你在日本UNIQLO、GU的官網網址貼在搜尋欄，就會直接跳出視窗，進行尺寸、商品名填寫之後，就能加入購物車，相當方便又省錢。
以台灣UNIQLO的單品「男裝HEATTECH棉質EXTRA WARM極暖華夫格圓領T恤（9分袖）」這件來看，台灣官網售價790元，但在樂淘代購網輸入，日幣換算台幣竟然只要320元；而又以GU冬天必穿的「男裝男女適穿-HEAT PADDED燈芯絨夾層外套」，台灣官網售價1790元，放到樂淘代購網上直接下降至1267元，立刻現省523元。
至於大家會問怎麼找UNIQLO、GU台灣官網以及日本官網同頁面商品，只要在台灣官網先找到想要的服飾之後，在日本官網頁按下「放大鏡」的搜尋，輸入產品的編號（在商品名後面那串數字）就可以找到，再將網址貼到樂淘代購網填好資料就能放進購物車囉！如果最近有意要購買冬裝的民眾，趕快將這招學起來，冬天治裝大省荷包啊！
🟡UNIQLO、GU便宜買法網址資訊
📍台灣UNIQLO官網
📍日本UNIQLO官網
📍台灣GU官網
📍日本GU官網
📍樂淘代購網官網