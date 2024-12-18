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在今根據美媒《ESPN》指出，今年NBA明星賽確定改制，將改採「迷你錦標賽」形式，將明星賽陣容分成3隊，加上新秀挑戰賽冠軍，共4支球隊打2輪淘汰賽，角逐明星賽冠軍，每場比賽獲勝條件也改為40分目標得分制。但此次改制卻引來鳳凰城太陽球星Kevin Durant不滿表示，「我討厭這個改動、非常討厭，就我看來十分糟糕。」Kevin Durant在今受訪時說道：「真是太可怕了，我討厭這個改動，非常討厭，就我看來所有的賽制都很糟糕，聯盟應該回到東西部全明星賽對抗的賽制。」今年明星賽將在金州勇士主場大通中心舉辦，賽制將以「迷你錦標賽」形式為主軸，會將入選明星賽的24位球員分成3隊，與一支新秀挑戰賽冠軍隊，這4隊將在明星賽當天進行2輪單淘汰賽，當天共計3場比賽，每場獲勝條件也非打滿48分鐘，而是40分目標得分制。雖然賽制大改動，但明星賽投票機制並未有變化，依舊以東、西區形式讓球迷票選，決定誰會是東、西部前10的先發（球迷票選佔50%的權重，媒體25%，現役球員25%），14位替補則由NBA總教練選擇。本屆明星賽獎金為180萬美元（約新台幣5800萬），冠軍隊成員每人能獲得12萬5000美元（約新台幣406萬），第二名球隊每人能拿5萬美元，第三與第4則是能拿到2萬5000美元。