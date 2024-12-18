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▲秦綾謙（左）與廖科溢（右）被拍到帶著兒子去診所打預防針，而秦綾謙小腹隆起，疑似有二胎。（圖／取自秦綾謙 IG）

行腳節目主持人廖科溢在2022年與TVBS主播秦綾謙結婚，隔年就公開懷孕的好消息，並在11月順利生下兒子猛寶。沒想到秦陵近期帶兒子去婦幼診所時被拍到小腹微凸，疑似懷了二胎，對此TVBS向《NOWnews今日新聞》記者回應：「目前沒有二胎計畫。」根據《週刊王》報導指出，12月5日早上廖科溢與秦綾謙帶著兒子猛寶到台北市中山區，只見將車停好後，廖科溢手上大包小包，秦綾謙則是抱著小孩走路，一家3口一起走進附近的婦幼診所帶兒子打疫苗。猛寶打完疫苗後，兩人帶兒子往車子的方向移動，在經過小公園時，廖科溢手上似乎有要緊事，停下腳步手裡拿著手機在處理事情，而把小孩放下後的秦陵隨即就被發現小腹微微隆起，疑似懷孕。廖科溢和秦綾謙新婚不久後就被爆料多次婚內出軌，不過這依舊影響不了兩人的好感情，廖科溢還強調「我們在想法、觀念上都很契合，因此決定要共組家庭」。而秦綾謙的所屬公司TVBS向《NOWnews今日新聞》記者回應：「他們是帶寶寶打預防針，目前沒有二胎計畫喔。」