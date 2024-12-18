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台灣向美國採購的108輛M1A2T戰車將於今年起陸續交付，首批38輛已於日前運至位於新竹湖口陸軍裝甲兵訓練指揮部，而這台戰車被喻為「地表最強戰車」。對此前立委邱毅說，島內台獨分子又莫名其妙興奮了，原來是這麼回事，另分析MIA2T重達60噸，根本不適合台灣山多路窄、水網密布的地形，一旦打起仗來，這種坦克很快變成活靶，「一堆等著挨打的廢銅爛鐵」。邱毅說，最近島內的台獨分子又莫名其妙的興奮了，原來是這麼回事，6年前，就是蔡英文執政的2018年。台灣花了20億美元向美國買了108輛MIA2坦克，左盼右盼，等了6年多，第一批貨，38輛MIA2T坦克終於到了。邱毅表示，台獨把這些坦克形容成「地表最強」，對抗解放軍的陸戰王牌，也是「以武拒統」的神兵利器，這種吹噓，讓內行人聽了忍不住哈哈大笑，台獨分子真是群不知天高地厚的白痴蠢貨。邱毅分析，首先美國的MIA2坦克是1990年代製造，其火力、防護力、機動力、信息力，在數據上都不及解放軍的99A坦克；第二，美國給台灣的是MIA2T坦克，也就是MIA2坦克的減配版，或稱為猴版。猴版與人版之差，人版是原裝版，𤠣版是簡化版，兩者的綜合戰力當然差遠了。第三，MIA2T坦克重達60噸，根本不適合台灣山多路窄、水網密布的地形。一旦打起仗來，這種坦克很快變成活靶，一堆等著挨打的廢銅爛鐵。第四，在沒有制空權的劣勢下，MIA2T坦克就是無人機、武裝直升機、反坦克導彈的歼滅對象，標準的戰場活靶子；第五，目前這38輛坦克準備布署在桃園、新竹一帶，這是台灣海峽最窄處，被認為是解放軍最可能登陸進行斬首行動的地點。邱毅表示，說穿了，這只是台獨首惡分子怕被斬首的自我安慰部署而已。且目前台灣裝甲部隊還不會操作這型坦克，所以派了84名官兵赴美受訓。邱毅也質疑，比較訥悶的是，不是6年多前就已經付款買了坦克，怎麼沒早對官兵進行訓練，這不是臨時抱佛腳嗎？而且台灣付出的代價（單價1851萬美元）比美國MIA2原裝版更貴（自用單價550萬美元，外銷單價700萬美元），卻只能拿到減配版𤠣版的M1A2T，中間一定有貓膩存在，「不過這也是台獨的老把戲，沒有貪污舞弊才是怪事」。