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▲長照司群組對話顯示各科都要指派「深蹲隊長」，非常離譜。（圖／時代力量提供，2024.12.18）

衛福部日前公布長照司霸凌案調查結果，卻稱長照司長祝健芳逼員工深蹲、伏地挺身不算霸凌。時代力量黨主席王婉諭今（18）日召開記者會出示LINE截圖，證明祝健芳不但要求深蹲，甚至連休假旅行日本的員工都不放過，要對方返台後補深蹲。王婉諭強調，衛福部的調查委員根本沒問同仁對深蹲有何感受，就做出「目的良善」無涉霸凌的結論，難道要等悲劇發生再處理嗎？王婉諭今在立院群賢樓外舉行記者會，揭露長照司群組對話新事證，包括司長祝健芳要求每一科都必須指派「深蹲隊長」、點名休假去日本旅行的同仁回台「再Q妳深蹲囉」等內容。王婉諭指出，她接獲投訴表示，衛福部霸凌調查小組委員在做問卷或訪談時，只針對另外一名涉及霸凌的專員提問，根本沒問到司長祝健芳；更誇張的是，有同仁在訪談時指出深蹲時還要加碼短講，同仁得在全司面前揭露自己的事情，但委員竟然回應「1分鐘其實很短」，根本就是二度霸凌。王婉諭痛批：「難道只有少數人感到不舒服，就不算霸凌嗎？」王婉諭強調，這麼多事實和證據已經擺在眼前，呼籲衛福部不要再繼續掩蓋事實，官官相護。她並鄭重呼籲部長邱泰源，針對長照司祝健芳司長的霸凌案，應比照勞動部邀集外部專家，重啟調查，並公開調查報告，不要再讓基層公務員繼續忍受迫害和傷害。