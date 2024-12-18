我是廣告 請繼續往下閱讀

馬來西亞一名19歲年輕女子日前在網路上尋找工作時，慘遭詐騙，不僅損失了約6000令吉（約新台幣4.2萬元），還被迫淪為洗錢工具。女子報警後，在社群媒體上分享自己的遭遇。她表示，詐騙者聲稱能提供輕鬆的線上工作賺錢，引誘她上鉤。女子聯繫上詐騙者後，對方自稱是某商業平台的代理，名叫瑪麗（Mary）。詐騙者提供三家指定公司網站，要求少女刪除負評並截圖證明，接著透過即時通訊軟體Telegram填寫個人資料，就能領取薪水。隨後，詐騙者開始要求她執行其他任務，並一步步騙取匯款，指示她將錢匯入幾名陌生男子的銀行帳戶，聲稱這樣才能領薪水。為拿回已經支付的款項，少女無奈照做。當她發現匯出的款項金額竟高達數千令吉時，終於意識到自己受騙報警。