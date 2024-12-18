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AI浪潮席捲全球，桃園市政府環保局率先導入新科技，結合機器視覺與物聯網技術，打造全球首創的「AI環境污染辨識系統」，建置包含7個AI影像辨識子系統，提升環境治理效率與準確性，再獲頒「2024年Gartner政府數位創新服務獎」亞太區首獎。桃園市環保局長陳世偉表示，「這套系統的準確性，節省了很多的人力時間，稽查的時效性也大幅提升。」在此之前，AI環境污染辨識系統已拿下包括「全球資通訊科技應用傑出貢獻獎-永續成長與循環經濟獎」首獎、「亞太資通訊科技應用獎-公部門組健康技術獎」、「IDC未來企業大獎-智慧城市類別最佳數位政策獎」國家首獎以及亞太區首獎在內的多項大獎。環保局表示，該系統有效應用在空氣品質、河川水質、環境衛生及車輛噪音等4大領域，展現智慧城市技術在環境保護中的創新價值。不再擔心來不及稽查！AI不只即時監控還能判讀污染物以空氣污染來說，環保局利用煙道AI輔助辨識系統，監控25支煙囪，當接獲民眾檢舉後，可在最短的時間，查找到污染地點，分析附近空品感測器數值，輔助稽查員判別排煙是否為污染物，與過去用人工判讀大不相同。陳世偉說，過去當我們接獲通報，稽查人員趕到現場有時已距離1小時了，污染源可能已經消散，但現在我們透過AI監控可以立即找到位置，並即時通知距離最近的同仁前往，約可減少30分鐘的時間，「且污染影像也會被監控即時錄下，不用擔心污染源消散而無法佐證。」在環境衛生方面，環保局在易發生髒亂點熱點區域，如本市交流道匝道口、分隔島等，設置AI辨識攝影機，結合AI智慧影像辨識功能，當有駕駛亂丟垃圾或煙蒂時，AI會自動判讀車牌及行為並錄影，進一步確認行為進行開罰，罰緩1200元至3600元不等。在系統上路後，桃園市亂丟垃圾的陳情數量大幅下降51%，環境衛生稽查所需人力也減少39%，成效有目共睹。路側裝設AI判讀系統 機車排煙噪音問題一併解決針對改裝機車族，過去長期困擾民眾的排煙與噪音問題，也透過AI系統得到了明顯改善。陳世偉表示，過去警方得在路邊攔檢機車進行檢測，一輛車要花上20分鐘以上的時間，偶有民怨，現在我們只要將AI判讀辨識系統放在道路邊，透過紅外線以及照相系統，車子騎過去就能判讀是否超標，減少非常多的人力，在系統上路後，機車噪音相關的陳情數量減少了27%，「我們也將環境部認證的排氣管資料，全部輸入到AI系統中讓AI去判別，2025年元月1日起，使用未經認證的排氣管，是可以直接開罰的。」桃園市政蓬勃發展，有許多大型公共建設正如火如荼進行中，營建工地的環境衛生也成為AI環境污染辨識系統的重點熱區，除了在工地外架設監視器，透過AI監控工程車輛進出是否有依規定洗車、不污染路面外；針對工地揚塵問題，推出全球首創輔導業者建置「智慧灑水系統」，鼓勵業者運用可拆卸、重複使用的管件設置灑水系統，並在開挖工程中儲蓄地下水循環使用，更在灑水系統的空氣盒子上設定空氣品質限值，若超標即自動灑水，電力來源則使用小型的太陽能光電板，省電省水又環保的創新概念，獲得國內外讚賞與仿效。