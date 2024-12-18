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今年NBA季中冠軍盃由西區龍頭奧克拉荷馬雷霆，交手密爾瓦基公鹿，雖然公鹿陣容在開季飽受傷病所苦，僅打出2勝、8敗的戰績，但隨著主力歸隊與化學反應建立有成，近期打出一波12勝、3敗的戰績，讓他們除了一舉打進季中冠軍盃冠軍戰，在東區的排名更是一舉攀上第5名。其中傳奇球星Charles Barkley就表示，「本季公鹿能走到多遠，陣中鋒線Khris Middleton是關鍵。」近期公鹿能谷底反彈的主因，不外乎就是「字母哥」Giannis Antetokounmpo穩定的表現，本季至今出戰23場，整體命中率全數超過5成，且場均能拿下32.7分，是聯盟中第1名。但由於東區A段班競爭激烈，目前仍以8場勝差落後龍頭克理夫蘭騎士。除了陣容飽受傷兵所苦，公鹿另一項軟肋就是在客場出賽戰績十分不佳，在11場客場比賽中僅僅拿下4勝，且常常在開局就有慢熱的情況發生。若是公鹿想要擠身東區前3，近期傷癒復出的Khris Middleton至關重要，若他能恢復往日身手，公鹿勢必成為東區隱藏版的「大魔王」。其中《TNT》球評兼聯盟傳奇球星Charles Barkley也給出自己的看法，「認為公鹿已經逐步走上正軌，他們將成為東區的角逐者，但Middleton的發揮是決定公鹿能走多遠的關鍵，公鹿的進攻戰術已逐漸以Damian Lillard與Antetokounmpo作為核心，已經不需要Middleton場均貢獻20分，甚至更多，只要他保持每場15分的穩定輸出，就能有效幫助到公鹿。」