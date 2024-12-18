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美國總統大選於11月5日落幕，由美國前總統、共和黨候選人川普勝出，全國50州以及華盛頓特區17日舉行選舉人會議進行投票，正式選出川普為新一任美國總統。根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，選舉人團投票於17日晚間結束，夏威夷州將其四張選舉人票投給現任美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）與明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）。據結果，川普獲得312張選舉人票，賀錦麗則獲得226票。最終票數與11月的大選結果一致，沒有發生「失信選舉人（faithless electors）」的情況，所有選舉人均按原定計畫將票投給他們所代表的候選人。這是連續第二次大選中未出現「失信選舉人」。失信選舉人指的是沒有將票投給自己宣誓支持的兩黨籍正副總統候選人的選舉人。美國最高法院於2020年7月裁定，各州有權對失信選舉人予以免職或懲罰。接下來，各州的選舉人票將送交國會。國會議員將於1月6日召開聯席會議，正式統計選舉人票，並宣布川普與副手范斯（JD Vance）為新一任總統和副總統，兩人將在2025年1月20日中午宣誓就職。