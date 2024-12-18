我是廣告 請繼續往下閱讀

▲首屆NBA盃由傳統豪門湖人捧起冠軍盃，帶動諸多話題性。（圖／美聯社／達志影像）

NBA季中錦標賽(簡稱NBA盃)冠軍賽稍早開打，由東區密爾瓦基公鹿和西區奧克拉荷馬雷霆，於拉斯維加斯「T-Mobile Arena」場館正面對決，本屆官方維持上季高獎金制度，然與上季首度舉辦季中錦標賽熱度相比，本屆平均票價卻呈現大幅降低趨勢，四強老鷹公鹿之戰甚至僅需29美元即可進場觀賽，票價創新低之餘，話題性也不若上季，探究其原因，湖人、勇士等豪門提前落馬成為關鍵。為帶動各隊競爭意識以利提高NBA盃精彩度，NBA本季維持高獎金制，晉級四強隊伍的每位球員可獲得約10.3萬美元（約合新台幣325萬），決賽則翻倍到約20.6萬美元（約合新台幣650萬），若是拿下冠軍，NBA會為每一位冠軍隊成員提供51萬4971美元（約合新台幣1688.8萬）。然而比賽精采性提升，似乎並未反饋到票價上。本屆NBA盃四強隊伍分別是亞特蘭大老鷹、密爾瓦基公鹿、休士頓火箭與奧克拉荷馬雷霆，根據統計，老鷹公鹿之戰票價只需要29美元、雷霆火箭之戰則為39美元；冠軍賽為79美元，連帶讓本屆平均票價從237美元大幅滑落至98美元，4支球隊中，僅有休士頓算得上大城市，但也絕非如紐約、洛杉磯等一線城市，而雷霆戰績雖貴為西區龍頭，但所處城市奧克拉荷馬是小城市，缺乏全國性穩定粉絲基礎，難以吸引除了雷霆球迷以外的其他城市球迷，花費比進場票價還高昂許多的飛機票，飛往拉斯維加斯觀賽。另外值得一提的是，打從上季中首創NBA盃時，便有討論認為現階段採用單淘汰賽制進行，並不利於賣票，以本季為例，理應是步入高潮的4強階段，為12月14日開打，卻到交手前3天的12月11日才能確定對戰組合，不僅提高安排行程難度，對時差達9小時的東岸球迷而言更為尷尬。相比上季首度舉辦NBA盃，除了嶄新賽制帶來的新鮮感之外，4強球隊分別為公鹿、溜馬、鵜鶘與湖人，儘管前三隊同樣身處小城市，但單就加入傳統豪門、由LeBron James與Anthony Davis領軍的湖人，票價與收視就開出紅盤，以此趨勢判斷，來年若要續辦NBA盃，除了提高獎金、改變賽制之外，NBA官方或許也要祈禱湖人、勇士與尼克等幾支豪門球隊，能順利站上決賽舞台了。