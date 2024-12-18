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2024年「NBA盃」季中錦標賽今（18）日進行冠軍戰，由密爾瓦基公鹿交手奧克拉荷馬雷霆，「字母哥」Giannis Antetokounmpo這一場比賽得到26分19籃板，還有10次助攻，用全面的「大三元」數據帶領球隊以97：81擊敗雷霆，拿下本屆冠軍。去年NBA盃首次舉辦，聯盟為了激勵各隊球員努力爭奪，因此設立了獎金制度，冠軍每人可獲得50萬美元，亞軍每人20萬美元，打進四強的球隊每人10萬美元，打進淘汰賽的球隊每人5萬美元。今年由於薪資上漲，根據勞資協議也分紅給NBA盃獎金，冠軍獎金上漲到51.4萬美元（約合新台幣1691萬）、亞軍20.5萬美元、四強10萬.2美元，淘汰賽5.1萬。衛冕冠軍洛杉磯湖人這一屆連淘汰賽都沒進，也顯示季中錦標賽的競爭激烈程度，本屆由公鹿和雷霆正面交手，這場比賽打得相當激烈，前兩節兩隊長時間在一顆球的差距間拉鋸，Khris Middleton今天因傷缺席，上半場兩隊行程低比分對決，Giannis Antetokounmpo攻下14分，幫助球隊以51：50領先。易籃再戰後，公鹿打出高潮領先到雙位數，字母哥單節得到12分，同時團隊加強防守，限制上半場發揮出色的Isaiah Hartenstein，讓雷霆在禁區得分下滑，客隊打出26：14的攻勢，以77：64進入到末節。第四節Gary Trent Jr.和Brook Lopez連續投進三分球，公鹿17分領先逼使雷霆喊出暫停，但是公鹿第二陣容打出高質量攻守表現，最後8分鐘，兩隊都換上主力陣容應戰。雷霆下半場命中率急遽下滑，讓他們在追分數上更加艱難，公鹿決勝節擺上「三後衛」陣容，讓他們在場上擁有更多空間，雷霆屢屢漏掉外線，隨著比賽時間流逝，勝負也大致底定。比賽最後1分30秒，公鹿領先雷霆，球隊也開始換下主力球員，字母哥今晚19投10中，得到26分19籃板10助攻，還有3阻攻2抄截；Damian Lillard命中5記三分球，得到23分。雷霆少主Shai Gilgeous-Alexander這一場被守死，24投8中，僅有21分。