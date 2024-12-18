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▲天心透露，自己素顏去吃路邊攤，沒想到老闆僅憑聲音就認出她。（圖／取自天心 IG）

▲天心（右）與老公常因工作緣故分隔兩地，她分享維持遠距離戀愛的秘密就是每天要視訊。（圖／取自天心 IG）

女星天心經常在社群平台上分享生活與粉絲互動，昨（17）日她在IG限時動態上透露，自己素顏戴口罩到店家用餐，沒想到老闆僅憑聲音就認出她來，還和她說：「麵少要加錢，太瘦了多吃一點」。讓天心聽了心花怒放，忍不住幫老闆宣傳。天心在限時動態透露，當天她素顏又戴口罩去一家小吃攤點花枝羹麵，沒想到她一開口就被老闆認出來，讓天心相當震驚，老闆則表示，因為天心的聲音太有辨識度，才會一聽就認出來，還熱情地請她吃小菜。結果當天心提出「麵少一點」時，老闆搞笑的回覆：「這樣要加錢，本人太瘦了，應該要多吃一點」。讓天心聽得超級開心，立刻在限時動態替老闆宣傳小吃攤的位置，還稱讚老闆親切又幽默。天心在2016年與老公金榮敏結婚，也經常在社群平台上放閃，雖然兩人經常因工作關係分隔兩地，但感情依舊甜蜜，對此天心表示，遠距離戀愛保鮮的秘訣就是要經常視訊通話。