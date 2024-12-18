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檢調追查民眾黨主席柯文哲弊案及政治獻金案，昨大動作約談黃瀞瑩、陳智菡、許甫及吳怡萱等4人，而陳智菡、吳怡萱今（18）日皆強調，木可小物跟政治獻金不同，嗆檢調入人於罪。對此，柯文哲前幕僚張益贍今（18）日反問「是誰搞不清楚政治獻金和競選小物之間的差別？」並奉勸民眾黨發言群最好「不要嘴秋」，否則後果難料。對於昨天遭到檢調約談，媒體披露可能因發送競選小物折扣碼抽佣，轉列被告等情事，民眾黨立院黨團辦公室主任陳智菡及黨發言人吳怡萱皆喊冤稱，競選小物跟政治獻金是不一樣的東西，她們拿到的是勞務報酬，不是抽佣；陳智菡還辣嗆，如果說小物就是政治獻金、有這樣的錯誤理解，「不難想像現在為什麼那麼多恐龍法官」。對此，柯文哲前幕僚張益贍今反問，「是誰搞不清楚政治獻金和競選小物之間的差別？」他認為，一堆菜鳥操盤的結果就是把選舉當成商業在玩、「把選票換成鈔票在賺」。張益贍並奉勸民眾黨發言群最好收斂，「不要嘴秋」。因為犯後態度正是檢察官是否起訴及求刑輕重的重要依據。