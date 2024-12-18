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「班班喝鮮奶」政策上路後引發爭議，由於乳源供應不及，每週供應2次乳品改為每週單次，引發乳業協會批評，罔顧學童健康。對此，農業部長陳駿季今（18）日回應表示，這學期多數學校選喝保久乳，導致供應量不足，未來供應量提升後不排除增加每週供應次數。立法院經濟委員會今日審查農業部所屬農業作業基金、農田水利事業作業基金等預算，陳駿季出席備質詢，會前回應關於「班班喝鮮奶」議題。陳駿季表示，這學期目標就是整個班級都能喝到牛奶，不論是鮮乳還是保久乳。由於這學期大部分學校因冷鏈關係選擇飲用保久乳，導致保久乳供應量不足。目前正在收集各縣市政府意見，初步看來，各縣市意見多且分歧，有縣市主張方放鮮乳券，有數位也有實體領券，這部份還要跟超市及發卡單位聯繫。另有縣市主張個別契約採購或透過學童營養午餐供應，不同縣市有不同建議。陳駿季強調，未來調整方案會在2個前提下執行，一是尊重縣市政府主導，中央會全力提供協助；二是不增加學校老師負擔下供應。近期已多次與教育部協商，協商結果會向行政院長卓榮泰報告，確認下學期執行模式。農業部上週邀集各縣市教育局開會討論學童乳調整方案，初步規劃將原本每週供應2次改為1次，乳品採購原本由農業部主導，改成由地方縣市招標採購。每瓶補助金額提高到6元，鮮羊乳也納入供應鏈。目前整合各縣市意見後，待行政院拍板核定。