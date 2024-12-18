我是廣告 請繼續往下閱讀

▲12月18日今最後一天漢堡王「華堡日」6折優惠快吃。（圖／翻攝自漢堡王FB）

▲漢堡王歲末犒賞優惠券，開吃「加1元多一件」、「1+1自由配」69元等優好康組合。（圖／漢堡王提供）

▲Q Burger韓國站「洋釀脆雞腿布里歐吐司(辣)」單點95元 、套餐小(份V型脆薯+小份沙拉)150元。（圖／Q Burger提供）

漢堡控要哭哭了！漢堡王招牌「華堡日」優惠即將走入歷史，官方無預警在粉專宣布，今（18）日是最後的華堡日，以後再也不會出現了。12月18日一日限定「華堡日」會員專屬福利單點華堡或套餐享「6折優惠」！加碼幫大家整理「加1元多一件」歲末犒賞優惠券一次整理。漢堡王招牌「華堡日」優惠沒了！官方無預警在粉專宣布，「華堡日」走入歷史，以後再也不會出現了。今12月18日一日限定最後「華堡日」，全門市上午10:30至打烊前30分鐘（實際販售時間以各門市正餐供應時間為主），會員綁定LINE可享專屬福利，華堡全品項單點或套餐享「6折優惠」！提醒大家，本活動不適用自助點餐機、官網外送及其他外送平台；本活動餐點不限原味及辣味，包含華堡、雙層華堡、三層華堡單點及套餐；優惠不併用。今年最後開吃漢堡王「歲末犒賞優惠券」！即日起至12月31日，薯條、雞塊、洋蔥圈、辣薯球、玉米濃湯及中杯飲料都「加1元多一件」；「1+1自由配」爽吃牛肉堡、脆雞堡等多款漢堡搭配點心或飲料，共28款餐點組合「只要69元」起；銅板點心組也是69元起。提醒大家，活動適用全門市（機場店/兒童樂園店/科技廠店除外）；優惠券商品不得客製或更改口味；數量有限，實際以門市庫存售完為止；圖片僅供示意，具體以實物為準。另外，Q Burger世界風味賞今年再次推出「韓國站」早午餐，復刻韓國最具代表的洋釀醬汁打造街頭熱門美食，今起全台正式上市，開賣奶香濃郁的布里歐吐司系列、甜辣不膩的洋釀脆雞球，還有進口柚香醬調配的柚香四季春及吃得到果粒的草莓牛奶。2025年1月7日前，APP會員凡購買「韓國站新品」，還有機會抽獎「首爾雙人滑雪行」。