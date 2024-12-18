Darvin Ham在NBA盃連2年14戰未嘗一敗！2024年「NBA盃」季中錦標賽，今（18）日迎來冠軍賽，由密爾瓦基公鹿交手奧克拉荷馬雷霆，公鹿終場以97：81擊敗雷霆，拿下隊史首次的NBA盃冠軍。其中，前洛杉磯湖人主帥「火腿」Darvin Ham，也以公鹿隊助教身份，共享了這座獎盃，並且留下14勝0敗的罕見紀錄，堪稱是NBA盃的王者。
Ham連2年奪冠 共14戰未嘗一敗
本場NBA盃冠軍賽，公鹿主將字母哥燃燒宇宙，砍下26分19籃板，還有10次助攻，貢獻「大三元」數據，雙星之一的Damian Lillard也飆進5顆三分球，攻下23分，而雷霆少主「SGA」Shai Gilgeous-Alexander雖然攻下21分，但命中率不盡理想，最後就以16分差輸球。
擔任公鹿助教的Darvin Ham，上賽季以總教練身份，帶領湖人在NBA盃中7戰全勝，拿下季中錦標賽冠軍，今年轉隊效力公鹿後，再度以7勝0敗的全勝之姿捧冠，生涯在NBA盃的14場比賽中，尚未嘗過任何一敗，寫下罕見的紀錄。
Darvin Ham在執教湖人期間，曾率隊在2021年拿下總冠軍，2023年拿下首屆季中錦標賽冠軍，並在季後賽闖入西區決賽，不過遭到丹佛金塊4：0橫掃，在賽季結束後交出湖人兵符。
我是廣告 請繼續往下閱讀
本場NBA盃冠軍賽，公鹿主將字母哥燃燒宇宙，砍下26分19籃板，還有10次助攻，貢獻「大三元」數據，雙星之一的Damian Lillard也飆進5顆三分球，攻下23分，而雷霆少主「SGA」Shai Gilgeous-Alexander雖然攻下21分，但命中率不盡理想，最後就以16分差輸球。
擔任公鹿助教的Darvin Ham，上賽季以總教練身份，帶領湖人在NBA盃中7戰全勝，拿下季中錦標賽冠軍，今年轉隊效力公鹿後，再度以7勝0敗的全勝之姿捧冠，生涯在NBA盃的14場比賽中，尚未嘗過任何一敗，寫下罕見的紀錄。
Darvin Ham在執教湖人期間，曾率隊在2021年拿下總冠軍，2023年拿下首屆季中錦標賽冠軍，並在季後賽闖入西區決賽，不過遭到丹佛金塊4：0橫掃，在賽季結束後交出湖人兵符。