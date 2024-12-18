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Darvin Ham在NBA盃連2年14戰未嘗一敗！2024年「NBA盃」季中錦標賽，今（18）日迎來冠軍賽，由密爾瓦基公鹿交手奧克拉荷馬雷霆，公鹿終場以97：81擊敗雷霆，拿下隊史首次的NBA盃冠軍。，而雷霆少主「SGA」Shai Gilgeous-Alexander雖然攻下21分，但命中率不盡理想，最後就以16分差輸球。擔任公鹿助教的Darvin Ham，上Darvin Ham在執教湖人期間，曾率隊在2021年拿下總冠軍，2023年拿下首屆季中錦標賽冠軍，並在季後賽闖入西區決賽，不過遭到丹佛金塊4：0橫掃，在賽季結束後交出湖人兵符。