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美國聯合健康保險公司（UnitedHealthcare）執行長湯普森（Brian Thompson）本月4日在紐約曼哈頓飯店外遭當街槍殺，震驚全美。紐約檢方17日，正式宣布，涉案嫌犯曼吉昂（Luigi Mangione）被大陪審團以11項罪名起訴，包括一級謀殺、涉及恐怖主義相關等罪行，若罪名成立，恐將面臨無期徒刑且不得假釋。根據美媒報導，曼哈頓地區檢察官白艾榮（Alvin Bragg）週二表示，此案為一樁經過精心策劃的謀殺，目的是為了「引起公眾震驚與恐慌」。26歲的曼吉昂目前因槍枝相關罪名被羈押於賓州，預計19日出席引渡聆訊。檢方透露，曼吉昂可能放棄對引渡的抗辯。曼吉昂畢業於常春藤聯盟名校賓州大學（University of Pennsylvania），擁有雙工程學位，過去曾被視為學霸型的年輕工程師，在紐約犯下這起謀殺案後逃往賓州，並於9日在阿爾圖那市（Altoona）的一間麥當勞用餐時被顧客及員工認出後報警逮捕。警方搜查曼吉昂的背包時，發現一把配有消音器的「幽靈槍」，並有假身分證件及大量現金。還發現一份手寫文件，內容顯示其對美國企業，尤其是保險業者抱有敵意。警方認為湯普森是他精心選定的目標，並正在調查是否還有其他受害者面臨威脅。聯合健康保險公司作為全美最大的私人健康保險公司，長期以來受到不少批評，包括理賠流程不透明、保費不斷攀升等問題。雖然社會對保險業者的不滿情緒是事實，但執法人員與專家一致認為，無論如何，冷血殺人絕非解決問題的手段。湯普森的遇害引發社會輿論熱議。一方面，部分美國民眾對醫療保險產業長期不滿，尤其針對保險公司拒付理賠或提高保費等行為，使得有些網友甚至將曼吉昂視為「替天行道的英雄」。另一方面，紐約市警察局長提許（Jessica Tisch）則嚴厲批評這些聲援兇嫌的言論，稱「殺人行為不值得崇拜」。