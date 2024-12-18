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▲宋旻浩（左）與朴柱炫（右）傳出戀愛消息，雙方經紀公司的回應被質疑是默認戀情。（圖／宋旻浩、朴柱炫IG）

▲宋旻浩曾為朴柱炫主演的韓劇《禁婚令》劇組送上應援咖啡車。（圖／朴柱炫IG）

▲朴柱炫今年以電影《60分鐘亡命直播》拿下青龍獎最佳女新人。（圖／翻攝自kpoptv.cc）

南韓男團WINNER成員宋旻浩近日被爆出當兵期間並未確實出勤，還被長官包庇，甚至請年假到夏威夷度假。沒想到今（18）日宋旻浩又傳出與「青龍獎新人女演員」朴柱炫熱戀的消息，讓韓國粉絲氣炸，對此，雙方公司緊急發聲回應：「藝人私生活難以確認。」根據韓媒報導，宋旻浩與朴柱炫2022年合作Netflix電影《極速首爾》擦出愛火，交往至今2年多，儘管宋旻浩目前正在服役，但兩人戀情仍十分穩定。對於兩人的戀愛傳聞，雙方所屬公司口徑一致表示：「這屬於藝人的私人生活，無法確認。」然而因宋旻浩近日才爆出當兵期間多次缺勤的疑雲，如今卻傳出喜訊，再度引發外界不滿聲浪。事實上，2022年朴柱炫拍攝MBC電視劇《禁婚令，朝鮮婚姻禁止令》時，宋旻浩就曾特地送上咖啡車應援，同年10月，宋旻浩創立的品牌開業，朴柱炫也親自到場支持。今年7月，兩人還被目擊到現身首爾江南的1家健身房一起運動，互動親密自然，對外絲毫不避諱。今年30歲的朴柱炫過去曾演過《人性課外課》、《Mouse》、《禁婚令，朝鮮婚姻禁止令》等劇，今年以電影《60分鐘亡命直播》入圍第45屆青龍獎最佳女新人獎，擊敗勁敵惠利、俞利等人，演技備受外界肯定。