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美國股市昨（17）日全數走跌，其中道瓊指數連9跌，創下1978年來最長連跌紀錄，也因此拖累台北股市今（18）日開盤下跌3.58點、來到23014.43點，不過隨後在買盤挹注下走高，再加上今日台指期拉高結算，拉抬指數終場上漲150.66點或0.65%，收在23168.67點，日K終結連2黑，並且站上短期均線5日、10日線，成交量為3989.94億元。大盤開低走高，中小型股也同步上攻，櫃買指數開在平盤253.83點，盤中一度走低，最低來到252.75點，好在有買盤挹注下翻紅走高，終場上漲1.29點或0.51%，收在255.12點，日K連2紅，並且站上5日均線，成交量為866.07億元。今日個股成交量排行榜前五名為：泰金寶-DR、聯電、長榮航、全球傳動、亞光；個股成交值排行榜前五名為：台積電、世芯-KY、亞光、鴻海、聯發科。權值股漲多跌少，權王台積電以1075元平盤價開出，雖然早盤稍微遇壓翻黑來到1070元，不過在買單挹注下，最高來到1090元、上漲15元，終場則是上漲10元或0.93%，收在1085元，挹注大盤指數就有將近78點之多，也就是說超過一半以上的漲點還是來自於台積電。台積電的走高也帶動半導體股的表現，錼創科技-KY創上漲逾8%，欣銓上漲逾6%，采鈺、京元電子上漲逾5%，南亞科、華邦電上漲逾4%，力成、頎邦上漲逾3%，聯電、華泰、旺宏、矽格、凌陽創新上漲逾2%。鴻海也同步走高，今日以183元平盤價開出，隨後走低至182.5元，不過買單搶進卡位，最高來到185.5元，終場上漲1.5元或0.82%，收在184.5元，日K連2紅，但5日線卻得而復失，挹注大盤指數就有7點。鴻海的走高，也帶動鴻家軍的表現，乙盛-KY上漲逾7%，臻鼎-KY上漲逾6%，中揚光上漲逾4%，正達、GIS-KY、榮創上漲逾2%。權值三雄中，聯發科單獨收黑，今日大多時間在盤下震盪，以1430元盤上開出、上漲5元，不過隨後遇壓翻黑，最低來到1405元，雖然盤中數度翻紅，但終場還是下跌5元或0.35%，收在1420元，拖累大盤指數就有2點。今日盤面焦點還是聚焦在有話題性的族群上，首先是機器人概念股，台積電董事長魏哲家17日表示，AI是未來發展的核心，並且看好「多功能機器人」與「無人機」成最具潛力產業，概念股也有續強表現，慧友漲逾7%，大銀微系統上漲逾6%，台灣精銳、上銀、新漢上漲逾5%，微星上漲逾4%。此外，光學鏡頭股也有表現，以亞光表現最為強勁。由於亞光在光學鏡頭領域的優勢，使其成為特斯拉的重要供應商之一。近期，市場傳出美國總統川普將釋放電動車相關政策利多的消息，使得特斯拉股價大幅上漲。隨著特斯拉股價飆升，亞光等供應鏈公司也跟著受惠，因此今日亮燈漲停來到158.5元，同樣亮燈的還有今國光、先進光，其他個股也有表現，佳凌上漲逾5%，中揚光、聯一光上漲逾4%，保勝光學、玉晶光、大立光上漲逾2%。此外，BBU概念股經過回檔後，今日重新出發，興能高、加百裕、新盛力亮燈漲停，西勝上漲逾6%，錸寶上漲逾5%，順達、系統電、全漢上漲逾2%。非電族群則是由觀光股出面領軍，2024台北上海雙城論壇今日在台北晶華酒店舉行，上海副市長華源表示，將恢復上海中國旅行團赴台旅遊，激勵觀光股價表現，亞都、燦星旅、富野、老爺知亮燈漲停，易飛網、六福上漲逾3%，國賓、山富、夏都、燦星網上漲逾2%。此外，生技股也有表現，浩泰、順藥、易威亮燈漲停，醣聯上漲逾3%，逸達、健喬、藥華藥、慧智、智擎、浩鼎、優盛、大學光、昱展新藥、晉弘上漲逾2%。