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▲製作人卡麥隆非常希望能將這樣偉大的作品帶到世界的各個角落，今年正式啟動《悲慘世界》40周年紀念版音樂會世界巡演。（圖／Danny Kaan、寬宏藝術）

▲這次音樂會版本有氣勢磅礡的樂團，精緻場景和炫目的燈光效果，由英國原班製作精心選角，超過110位演員、樂手及幕後團隊，演員亦將穿著與全本音樂劇相同且考究的服裝，帶來完整曲目重現經典，彷彿穿梭於十九世紀法國歷史洪流之中。（圖／Danny Kaan、寬宏藝術）

▲《悲慘世界》40周年紀念版音樂會台灣站，考慮到座位舒適度及劇場舞台溫暖度，特別選擇劇場（Stage）的形式公演。（圖／寬宏藝術）

《悲慘世界》音樂劇首度來台！寬宏藝術日前宣布百老匯經典音樂劇《悲慘世界》40周年紀念音樂會世界巡演，即將於明年6月來台，昨（17）日公布詳細演出資訊，2025年6月12日至7月6日率先於台北國家戲劇院登場，7月10日至7月27日移師高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院，共展開高達52場的盛大巡演，門票正式啟售時間為12月18日下午1點30分。寬宏表示，這次40周年紀念版音樂會是由製作人卡麥隆麥金塔許（Cameron Mackintosh）唯一授權製作，此作融入倫敦西區《悲慘世界》音樂劇和10周年與25周年的音樂會形式，打造出廣泛讚譽的40周年紀念音樂會版本，更承襲2020年12月於英國倫敦皇后劇院「《悲慘世界》音樂會」（LES MISÉRABLES THE STAGED CONCERT）的精髓，票房席捲倫敦西區，演出超過200場次，大獲劇評與劇迷熱烈好評。製作人卡麥隆麥金塔許特別表示：「我曾製作的百老匯四大音樂劇《歌劇魅影》、《貓》、《西貢小姐》在台灣演出都獲得熱烈迴響，而《悲慘世界》音樂劇因為製作的困難度很高，仍未能將音樂劇《悲慘世界》帶到台灣。2025終於能首次將《悲慘世界》40周年紀念版音樂會世界巡演帶到台灣，並前往台北與高雄演出。本次世界巡演已於2024年9月在貝爾法斯特展開，演出票券幾乎售罄。我非常期待在台灣聽到人民在歌唱！」《悲慘世界》40周年紀念版音樂會呈現的版本有巨蛋體育館形式（Arena）及劇場（Stage）的兩種版本，主辦單位寬宏藝術表示：「目前在歐洲巡演大都是在巨蛋體育館形式（Arena）的場地，亞洲偏好選擇劇場（Stage），而台灣站考慮到座位舒適度及劇場舞台溫暖度，特別選擇劇場（Stage）的形式，前進台北國家戲劇院及高雄衛武營國家歌劇院演出，希望讓觀眾以更接近音樂劇的演出空間欣賞音樂會版本，帶給大家最震撼的視聽饗宴！」橫跨3個世紀的《悲慘世界》，既是19世紀最偉大的小說、也是20世紀最知名的音樂劇、更是21世紀最暢銷的改編電影，音樂劇已獲得超過百項主要戲劇獎，包括8項東尼獎、3項勞倫斯奧利佛獎等，25週年之際改編為電影，於2012年上映創下全球數億美元的票房紀錄，並在第85屆奧斯卡金像獎榮獲3項大獎。《悲慘世界》不僅締造了音樂劇的巔峰，更是許多劇迷心中的「音樂劇聖經」，此番登台絕對是千載難逢的機會，巡演將於2025年6月12日至7月6日率先登場台北國家戲劇院，7月10日至7月27日移師高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院，展開共52場的盛大巡演！正式啟售時間為12月18日(三)下午1點30分，台北場次購票請洽OPENTIX，高雄場次購票請洽寬宏售票。