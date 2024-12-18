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▲《怪奇物語》捧紅的芬恩沃夫哈德也是四肢細瘦到和拉麵麵條差異不大的「麵條男孩」之一。（圖／摘自IG）

▲多明尼克塞薩在《滯留生》中雖然身上衣物很厚重，還是讓人感覺身體太瘦。（圖／摘自IMDb）

▲提摩西夏勒梅出席紅毯穿的露臂裝，可以看得出他手臂其實沒有特別纖細。（圖／美聯社／達志影像）

新世代的影迷果然喜好和父母、長輩差很多，昔日的肌肉猛男如席維斯史特龍、阿諾史瓦辛格，早就不再吃香，現在流行的是「甜茶」提摩西夏勒梅這種白皙、瘦弱的斯文美男，讓人擔憂年輕男女為了和他更像，勉強自己不吃、不喝、不長肉，變成神經性厭食症。專門報導明星與名流八卦的Radar網站就稱，以提摩西為首的一些新崛起文藝小生，四肢纖細沒肌肉，被稱之為「麵條男孩」—因為他們手腳瘦得像拉麵的麵條。他們大紅也讓一些分享快速變很瘦的網站，網友更加活躍，大家競相發布自己狂瘦的照片，顯然越瘦越好，也不管健不健康。好萊塢男星向來以高大、健壯的形象最容易討觀眾喜愛，先不提198、90年代最紅的阿諾和史特龍這種肌肉猛男，光是克林伊斯威特、畢蘭卡斯特、洛赫遜也都是人高馬大，外加肌肉強健。就算後來紅透半邊天的湯姆克魯斯，長得並不高，至少也絕對談不上「瘦弱」，和提摩西夏勒梅或是《怪奇物語》芬恩沃夫哈德，抑或是以《滯留生》崛起的多明尼克塞薩，那般「仙風道骨」、彷彿大風襲來就會被吹跑的樣子相差十萬八千里。很難想像，這居然是現代年輕人欣賞的典型，還不惜影響健康，就想變成這副模樣。學者們對此現象，有人以為這表示觀眾早就渴望有另外一種對於「男性氣概」的想法，傾向不要太過積極、好戰、或是太明顯像是掠奪者，現而代之的是現在這種「麵條男孩」，比那種憂鬱的氣概再沉靜一些，沒有那麼逼人或是自信。也有人看法較為樂觀：「這提供了另外一種男性的氣概，突顯力量不一定從你的身體而散發。」身為「麵條男孩」中的指標，提摩西夏勒梅可是在接連兩集的《沙丘》電影中扮演英雄，還有不少動作戲，就算看來不具備大肌肉，或是勇武的身形，他還是以演技說服觀眾，他就是足以被期待成為「救世主」的少年英雄。其實他過去在紅毯上出現，不是沒穿過露臂裝，看起來手臂仍有些肌肉，並未真的細到像拉麵麵條。粉絲欣賞什麼樣的偶像，照理說也不需要太過憂慮，只要不要為了拉近和偶像的距離，硬逼自己用不健康的方式瘦下來，或是寧可挨餓、不願意飲食，以便維持消瘦的體態，這樣就真的很不值得鼓勵。