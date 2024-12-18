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▲陳柏豪今年轉隊至樂天桃猿，成為隊上相當重要的終結者，後援出賽52場，投球局數52.2局， 最後以29次救援成功奪下救援王。（圖／記者葉政勳攝）

樂天桃猿FA補償挑味全龍名單外球員！中職味全龍球團在上週宣布，和前樂天桃猿外野手朱育賢，簽下一紙4年、含激勵獎金總額達4800萬的合約，明年確定披上龍袍出賽。朱育賢本季效力樂天的月薪為75萬元，事實上，味全近日表示，已將後續補償的25人名單提交給聯盟，