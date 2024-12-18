樂天桃猿FA補償挑味全龍名單外球員！中職味全龍球團在上週宣布，和前樂天桃猿外野手朱育賢，簽下一紙4年、含激勵獎金總額達4800萬的合約，明年確定披上龍袍出賽。交易完成後，樂天桃猿可以選擇全額轉隊費，或是「現金＋球員」的補償方案，根據媒體《TSNA》報導指出，樂天球團傾向後者，且已經鎖定部分人選，預計在本週五定案。
去年已有成功經驗 樂天想再挑球員＋錢
朱育賢本季效力樂天的月薪為75萬元，因此根據中職規章的規定，新東家味全需要可以提供全額轉隊費，或是支付補償金額的75%，外加1名味全25人名單外的球員作為補償。
事實上，陳俊秀去年轉戰中信兄弟時，樂天就看中了投手陳柏豪作為補償選手，結果一躍成為陣中守護神，更以29次救援成功奪下本季的救援王，可以說是相當成功的經驗。
味全近日表示，已將後續補償的25人名單提交給聯盟，而樂天桃猿副領隊沈鈺傑則在報導中表示，球團已經有鎖定部分人選，但仍未作出最後決定，預計在本週五定案，並最晚可能在下周一公布人選。
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朱育賢本季效力樂天的月薪為75萬元，因此根據中職規章的規定，新東家味全需要可以提供全額轉隊費，或是支付補償金額的75%，外加1名味全25人名單外的球員作為補償。
事實上，陳俊秀去年轉戰中信兄弟時，樂天就看中了投手陳柏豪作為補償選手，結果一躍成為陣中守護神，更以29次救援成功奪下本季的救援王，可以說是相當成功的經驗。
味全近日表示，已將後續補償的25人名單提交給聯盟，而樂天桃猿副領隊沈鈺傑則在報導中表示，球團已經有鎖定部分人選，但仍未作出最後決定，預計在本週五定案，並最晚可能在下周一公布人選。