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郵政博物館日前公告，台北館、台中館及高雄館周六下午、周日和國定假日、連假一律休館，引發民眾不滿，中華郵政公司今（18）日緊急公告，為協同政府推動區域文化觀光，鼓勵觀光遊客、親子家庭於假期遊訪，台北館、台中館及高雄館均免費參觀，且開放時間自今日起，均調整與郵政博物館相同，為週二至週日上午9:00至下午5:00。郵政博物館館廈位於台北市中正區重慶南路二段45號，鄰近南海學園、植物園之台北市著名「城南歷史文化區域」，為郵政專業博物館，長期致力保存郵政史料文物、傳揚郵政文化並推廣社會教育。館廈展層1-7樓均對外開放，因藏品展場頗具特色，且一般收費低廉，廣獲學校團體、親子家庭的好評喜愛。近幾年來，中華郵政公司配合政府推動文化在地深耕政策，為活化資產價值，分享典藏資源及促進城市文化觀光，運用台北北門郵局2樓、臺中民權路郵局3樓及高雄站前郵局2樓之節餘空間，布設台北館、台中館及高雄館，打造完成北中南三區之郵政藝文展示交流空間。基於企業組織合作分工以發揮營運綜效，台北館、台中館及高雄館由台北郵局、台中郵局及高雄郵局就近運用在地資源與團隊人脈經營管理，结合展示加強業務推廣、參與關懷社區公益活動、推薦周邊景點美食等，以擴大整體服務層面，吸引更多訪客休閒參觀；郵政博物館仍負責各館之策布展與導覧培訓。