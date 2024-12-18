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BBU族群近期搭上AI話題，股價前陣子一路走高，不過隨後呈現漲多回跌，波動過大引起主管機關的關注，16日有4檔BBU概念股興能高、順達、新盛力、加百裕被列為注意股，昨（17）日要求順達、新盛力、加百裕揭露11月自結損益。財報揭露後，今（18）日回神上攻，興能高、加百裕、新盛力亮燈漲停。隨著市場傳出BBU在輝達（NVIDIA）GB200將從選配變標配，後續商機可期，相關供應鏈走強，帶動股價在11月不小漲幅，隨著股價創高後漲多拉回，相關概念股在12月以來表現相對弱勢。也因為股價波動過大，因此有四檔BBU概念股被主管機關列為注意股，包括興能高、順達、新盛力、加百裕，而在昨日主管機關又要求順達、新盛力、加百裕揭露11月自結損益。新盛力自結11月營收為1.2億元，雖較上月大減25.8%，但年增率則為41.8%，稅後淨利2200萬元，較上月逆勢成長22.2%，並較去年同期由虧轉盈，EPS為0.33元；累計前11月合併營收為18.69億元，寫下歷史同期第五高紀錄，並較去年同期成長14.1%，EPS達2.32元。公司表示，今年營運回溫，主因受惠AI資料中心需求旺盛，帶動BBU、不斷電系統（UPS）等業務大幅成長，加上輕型電動車（LEV）市況回升，需求上揚，看好全年營收及獲利可望優於去年。加百裕自結11月營收為4.71億元，月增12.36%、年減1.47%，順利轉虧為盈，稅後盈餘為1426萬元，同比轉盈，更較去年激增129.83%，EPS為0.16元；累計前11月合併營收達49.8億元，年減24.65%，EPS虧損收斂至-0.68元。加百裕產品以筆電為最大宗，近兩年需求趨於保守，導致去年營運陷入大幅虧損的窘境。雖然今年前三季仍呈現虧損，但已較去年好轉，加百裕表示，公司重新調整業務，全力搶攻各大筆電品牌廠，並切入工業用腦領域，擴大客戶群，預估今年筆電相關產品營收可望逐步回升。今年順達在認列土地開發利益帶動下，推升前三季獲利大賺，但進入第四季，10月營收掉到7.71億元，為今年谷底；11月營收重回10億元大關，來到10.63億元，在接連兩個月衰退之後，轉為正成長，月增37.9%，但成長力道仍不比去年同期，年減39.4%，稅後盈餘僅3100萬元，也較去年銳減77.2%，EPS 0.2元，不如去年同期的0.9元；累計前11月營收達128億元，為歷年同期第六低，年減18.7%，EPS 17.27元。觀察這三檔新揭露11月獲利的BBU股表現，以新盛力EPS 0.33元最佳，順達位居第二，單月EPS0.2元，另加百裕亦順利轉盈，單月EPS 達0.16元，受單月獲利大賺激勵，新盛力和加百裕今日強攻漲停。同樣攻上漲停的還有興能高，此外，西勝上漲逾6%，錸寶上漲逾5%，順達、系統電、全漢上漲逾2%。