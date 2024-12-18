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▲《天堂M》韓國NCSOFT遊戲企劃總監趙在敬（圖右）跨海來台參與直播，更加碼送出「開發團隊特殊禮物」；圖左為遊戲橘子營運事業處副處長周仕韜。（圖／遊戲橘子提供）

▲《天堂M》歡慶七週年，一次送出總計8張COUPON給全體玩家。（圖／遊戲橘子提供）

▲《天堂M》週年生日車快閃活動「777紫變挑戰」將於12月21日至22日登場。（圖／遊戲橘子提供）

▲《天堂M》七週年永續茶禮盒，攜手在地品牌溫馨推出。（圖／遊戲橘子提供）

遊戲橘子代理的跨世代手遊鉅作《天堂M》慶祝台版七週年，特別於 OASIS 4 改版直播活動宣布豐富改版內容，精彩活動及海量獎勵驚喜連發。不僅NCSOFT《天堂M》遊戲企劃總監趙在敬親自跨海來台，送出誠意滿滿的七週年大禮包回饋全體玩家，官方也加碼祭出2張COUPON，包括玩家眾所期待的「一般裝備復原」（新篇章伺服器：「7週年GAMA裝備COUPON」），總計8張COUPON拿好拿滿。此外，台服限定的「七週年紀念周末特別獎勵」、七週年生日車快閃活動「777紫變挑戰」以及七週年限定禮盒將接力啟動，為玩家帶來史無前例的最大回饋。《天堂M》台版七週年正式拉開序幕，為慶祝與台灣玩家共同走過七個年頭，韓國NCSOFT遊戲企劃總監趙在敬更首次跨海來台參與改版直播，分享第一手遊戲情報並揭露未來開發動向，引發玩家驚喜討論與高度期待。現場也超狂加碼「開發團隊特殊禮物(活動)」作為七週年專屬贈禮，包含「綜合神秘的抽卡包選擇箱(活動)」、「名譽金幣箱(活動)」、「純白的萬能藥箱(活動)」、「高級祝福粉末箱(活動)」、「祝福聖水(中)(活動)」及「龍之鑽石箱(活動)」。此外，除了已公布的6張COUPON外，官方又再驚喜宣布加碼贈出2張，其中包含一般、經典、重生伺服器玩家期盼的GAMA COUPON「一般裝備復原」以及「技能合成」，新篇章伺服器玩家則可獲得「7周年GAMA裝備COUPON」一張，並可使用於製作「騎士團裝備選擇箱」為冒險旅程注入全新動力。同時推出台服限定活動「七週年紀念周末特別獎勵」，12月21日至22期間總計發放4次，一般、經典、重生伺服器玩家可獲得「最高級變身抽卡包(活動)」 、「最高級魔法娃娃抽卡包(活動) 」、「神秘的聖物抽卡包(活動) 」，新篇章伺服器玩家則為「神秘的變身抽卡包(活動)」 、「神秘的魔法娃娃抽卡包(活動)」 、「神秘的聖物抽卡包(活動)」。除了線上豪禮大方送，週年歡慶活動也將久違地在線下與玩家，為期兩天的七週年生日車快閃活動「777紫變挑戰」，即將於12月21日至22日，進駐台北三創中心廣場及新北耶誕城站前廣場，完成連線777就可以獲得紫變「傳說變身卡選擇箱(活動)」，連線三大職業則可獲取紅變「英雄變身卡選擇箱(活動)」。未順利連線也別擔心，參與活動就有機會獲得「綜合神秘的抽卡包選擇箱(活動)」。除了固定駐點時間，12月18日至12月24日將不定時現身雙北街頭，近距離與玩家互動。12月21日15:00~21:00，板橋新北耶誕城站前廣場（新北市板橋區縣民大道二段7號，新府路與文化路一段交叉口，近捷運板橋站1A出口）12月22日14:00~20:00，三創中心廣場（台北市中正區市民大道三段2號）本次七週年慶典，《天堂M》首度攜手知名永續品牌《春池玻璃》、台灣設計品牌《HMM》及在地茶農《坪林茶青》合作，推出緊扣ESG理念的「七週年永續茶禮盒」，以遊戲經典職業為靈感設計四款茶葉，並附贈專屬永續茶杯。更跳脫遊戲虛擬世界的框架，以玩家名義認養新北坪林茶樹，透過實際行動展現回饋社會的承諾，並許下「七年之約」為《天堂M》下個七年奮鬥，邀請玩家一同締造長久的冒險篇章。四款茶葉結合《天堂M》四大職業的精神與特色，設計理念介紹如下。以騎士近距離戰鬥、手持巨劍的形象出發，焙火包種茶象徵騎士的堅毅與不屈。如同王族尊絕不凡的鮮明形象，文山包種茶的天然芬芳，最能彰顯王族獨特的尊貴氣息。以優雅與細膩的戰鬥技巧為挑選依據，擁有蜜香氣味的紅茶，代表法師在戰鬥中流暢且至關重要的角色定位。以妖精職業的多變性發想，經過特別發酵後帶出蜂蜜香氣與甜美果香的東方美人茶，正如同妖精的優雅與豐富生命力，每一口都像是與自然的深刻連結。