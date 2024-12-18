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本週迎來2波強度近冷氣團的冷空氣，回暖時間短，且中南部日夜溫差將近10度。國健署提醒，民眾注意低溫保健，特別是65歲以上長者、三高偏高、心血管疾病患者、夜班工作者等高風險族群，務必做好保暖措施，避免因為劇烈降溫對心血管健康造成危害。並提出保暖5要點，注意身體不適症狀，提高警覺。國健署表示，氣溫驟降容易造成心血管收縮、血壓上升，從而增加心臟病及中風風險，特別是65歲以上長者、三高偏高或心血管疾病患者、夜班工作者等4類高風險族群，應留意保暖，以免因為驟然降溫對心血管健康造成危害。此外，國健署表示，低溫保健有5要點，包含第1點是居家臥室、衛浴、客廳使用電暖設備要注意用電安全，使用瓦斯爐及瓦斯熱水器要保持通風，以免一氧化碳中毒；第2點為長者起床前應提前準備好保暖衣物，放在容易取得位置，記住「慢、熱、起、穿、行」的口訣，避免過於急促動作，以免引發身體不適。國健署表示，低溫保暖第3要點則是避免飯後或喝酒後立即泡湯，建議間隔2小時，確保水溫不超過40度，隨時關注自身狀況並結伴同行；第4點監控自身三高狀況，規律服藥且定期量測紀錄自己的血糖、血壓數據，按照醫囑按時用藥；第5點則是遇到心臟病症狀，出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈、暈厥等症狀，或是出現中風症狀，就應立即就醫，搶救黃金治療時間。