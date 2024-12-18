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為保障本國自製節目播出空間，協力扶植國內節目製作，該會依據「無線電視事業播送本國自製節目管理辦法」及「衛星頻道節目供應事業播送本國節目管理辦法」，查核無線及境內衛星電視頻道112年本國節目播出情形，各頻道均合格。NCC表示，依照兩辦法規定，無線電視頻道於主要時段播出之本國自製戲劇節目不得少於同類型節目50%，本國自製新播比例不得少於40%；至於境內衛星電視頻道於指定播送時段，播放戲劇、電影(含紀錄片)、綜藝及兒童等四類具有「文化累積優先性節目」則應符合一定比率。NCC本次針對112年本國節目播出狀況進行查核，查核結果各頻道均符合規定，顯示業者配合該會政策，已落實法遵。NCC說明，觀察112年無線電視頻道主要時段本國製戲劇節目總時數及本國製新播戲劇節目時數無明顯變化，而台視、華視、民視等無線電視主頻主要時段播出本國自製戲劇節目達99%以上，且每年時數約有500小時，足使一般視聽眾容易近用，NCC予以肯定；另公共電視台播出「八尺門的辯護人」等戲劇節目，獲得多項金鐘獎肯定；境內衛星電視頻道指定時段綜藝、戲劇、電影之本國製節目播出時數亦無明顯差異。至於兒童節目部分，因個別兒少屬性頻道於112年間終止經營，播出總時數及新播時數相較111年度有下滑情形。針對兒童節目部分下滑情形，該會113年已核准財團法人公共電視文化事業基金會營運計畫變更成立「公視兒少台」頻道，由公廣集團結合國家資源，投入製播本國特色兒童節目，並期待亦能發揮影響力，藉由合作製播或節目授權等方式，在衛星廣播電視頻道播出兒童節目，增加本國自製兒童節目之播送時數。NCC強調，除了在監理面協力打通本國節目於主要時段的播出通路之外，也期盼相關部會及行政法人，透過輔導獎勵措施，期能透過如「匯聚臺流文化黑潮計畫」等獎補助方式，挹注我國無線電視及衛星廣播電視事業製播戲劇及兒童節目，以提供國人優質之本國節目內容，合力延續本國文化。