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▲《新楓之谷》完成預約就抽台版限定的限量「殺人鯨兔子吊飾」及「殺人鯨兔子娃娃」。（圖／遊戲橘子提供）

▲《新楓之谷》「泰里優惠券」，豐富虛寶內容一次送給全體玩家。（圖／遊戲橘子提供）

▲《新楓之谷》超強燃燒系列活動接力登場，全面衝刺角色成長。（圖／遊戲橘子提供）

▲《新楓之谷》海外限定副本「紅月之森」，多人組隊的地下城類型副本即將上線。（圖／遊戲橘子提供）

《新楓之谷》迎接2025寒假CHASER改版，即日起完成事前預約活動，可獲得全新版本限定虛寶，還有機會抽中高價值實體週邊。官方大方祭出全體福利「泰里優惠券」，送出「小泰里寵物組合包」、「選擇型欄位最大擴充券」及「永恆冒險家時裝套組」等豪禮。同時宣布多重升等活動，包含全新「燃燒特快車」，以及玩法再升級的「究極燃燒」，升一拿四的1+4燃燒效果，帶來極速升等不停歇的爽感。此外，全新海外限定內容將陸續登場，包括台版首發的海外限定副本「紅月之森」、全新「師徒系統」深化玩家互動性，以及歡慶《新楓之谷》邁入二十載的「20週年泰里活動」，豐富活動及眾多好康別錯過。《新楓之谷》CHASER改版上線在即，即日起至2025年1月7日，玩家於活動網頁完成預約，即可領取新版限定虛寶，包括「皇家美髮券交換券」、「皇家整形券交換券」及超可愛的「蓬鬆的白兔帽」等實用外觀道具。此外，每週還有機會抽中夢幻實體獎品，包含台版限定的限量「殺人鯨兔子吊飾」、「殺人鯨兔子娃娃」，以及高價值「6錢純金造型輪迴碑石」、「ROG G16電競筆電」、「iPhone 15 Pro 256G」等，每個殺人鯨兔子周邊都擁有專屬的身分編號。除了預約獎勵，所有玩家更可獲得全體福利「泰里優惠券」，內含超人氣P寵「小泰里寵物組合包」、「靈魂艾爾達碎片交換券」、「靈魂艾爾達交換券」、「終極成長的秘藥」、「VIP 加速器」、全新製作「選擇型欄位最大擴充券」、「選擇符文交換券」以及「永恆冒險家時裝套組1種選擇券」等豪禮。每個帳號可選擇7隻角色進行，透過特殊地圖快速培養角色至Lv.100，並獲得「30等裝備箱子」與「傳說的神祕箱子」等稀有裝備。新手友善的燃燒衝刺班，能跟隨休菲凱曼一邊學習《楓之谷》知識，一邊快速衝刺至Lv.200，可獲得大量經驗值及獎勵。不同於以往1+2的燃燒效果，此次改版直接加碼1+4，升一等就送四等。為此次改版推出的全新升等活動，每日攻略等級範圍內怪物1000隻，即可擁有升等道具「EXP交換券」及「成長密藥」，活動獲得的「成長密藥」更首度開放給究極燃燒的角色使用。除了如過往可獲得各種成長必備道具外，也另外新增系統；只要達到指定等級後挑戰BOSS，即可額外獲得更多輔助裝備升等的道具。搭配此次改版，也將釋出海外全新內容，包括海外限定副本、全新師徒系統，以及20週年歡慶活動，為玩家帶來更多元的互動形式及遊戲體驗。台版首發的「紅月之森」是海外專屬內容，屬於多人組隊的地下城類型副本，預計2月19日首波推出。每週將推出不同的試煉、挑戰、排名系統等要素。預計1月8日起推出，玩家可透過該系統彼此建立師徒關係，確認彼此狀態並提供建議。為歡慶《新楓之谷》即將邁入20週年，玩家每個月20日可以和泰里領取眾多好康。