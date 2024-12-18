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台歐盟產業及經貿關係緊密，經濟部長郭智輝於本(12)月14日首度率團訪問比利時布魯塞爾，分別與歐盟貿易總署總署長Sabine Weyand，及歐盟成長總署副總署長Maive Rute開會議，會中提到台灣選定捷克為設立海外園區的首要目標。歐盟為台灣第4大貿易夥伴，2023年雙邊貿易總額逾738億美元；在投資方面，歐盟為我最大外資來源，自1952年至2023年，歐盟對我國投資金額共581億美元，台歐盟雙邊貿易及投資均顯著成長。郭智輝與歐盟貿易總署總署、歐盟成長總署共同主持「台歐盟貿易暨投資對話」（TID）及「台歐盟產業對話會議」（IPD）。在貿易暨投資對話會議中，分享台灣在地緣政治與氣候變遷挑戰下，對全球經濟的重要性，並以台灣選定捷克為設立海外園區的首要目標為例，說明經濟部積極協助中小企業走向國際，除落實郭智輝提出之「境外關內」政策外，也協助民主友盟共同打造開放與韌性的供應鏈。另在產業對話會議中，雙方就台歐盟產業合作、機器人、中小企業國際化及循環經濟等議題深入交流。郭智輝也表示，總統賴清德上任後提出五大信賴產業，在全球AI浪潮持續推進下，台灣將在半導體晶片矽島的基礎上，推動成為人工智慧之島，因此也樂見台歐盟雙方共同探索機器人、AI領域之應用，以因應全球智慧化挑戰。郭智輝也當面邀請歐盟成長總署明年組團訪台，舉辦「歐盟創新週」，透過舉辦一系列活動，持續深化台歐盟中小企業產業聚落交流與合作。