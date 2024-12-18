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▲台灣獼猴雖保育降級，台東縣政府呼籲勿飼養以免違法受罰。（圖／台東縣政府）

▲台灣獼猴雖保育降級，台東縣政府呼籲勿飼養以免違法受罰。（圖／台東縣政府）

近來台東縣內發現有多起民眾飼養台灣獼猴之情事，台東縣政府提醒民眾，台灣獼猴雖從保育類野生動物調整為一般類野生動物，但衹要是野生動物均不得侵擾、飼養及繁殖，違者將依動物保護法開罰5萬至25萬元。台東縣政府表示，今(113)年縣府陸續發現及處理民眾飼養獼猴之情事，共計有8件，較往年案件發生比率增加，因此加強宣導民眾知悉：台灣獼猴為社會性動物且與人類有很多共通傳染性疾病，為避免民眾飼養台灣獼猴因而剝奪其社會性行為，並保障人猴之衛生安全，農業部於111年9月30日依動物保護法將其公告為「指定禁止飼養或輸入動物」，請民眾切勿飼養及繁殖臺灣獼猴，以免誤觸法規。縣府農業處指出，台灣彌猴是台灣特有種動物，也是唯一靈長野生動物，雖然於108年調降為「一般類」動物，但仍然受到野生動物保育法及動物保育法的保護，很多民眾以為台灣獼猴不再是保育類野生動物，竟隨意飼養造成私養亂象，不僅造成人猴衝突頻傳、影響私養獼猴身心健康，更有人畜共通傳染病的風險。農業處進一步說明，民眾面對彌猴應遵守三不原則：「不餵食、不干擾、不接觸」，台灣獼猴不應被飼養，因其剝奪牠在大自然生存的權利，導致喪失其生存及覓食能力，請民眾切勿飼養台灣彌猴，違者將依動物保護法26條規定，查處新臺幣5萬元以上25萬元以下罰鍰。農業處呼籲縣縣民，切勿私自飼養野生動物，避免違法並影響生態平衡。