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▲阿布與排球女神姍姍體驗射箭。（圖／《野！孩子起步走》提供）

▲姍姍指導阿布及排球選手排球姿勢。（圖／《野！孩子起步走》提供）

時隔15年，阿布繼經典節目《冒險王》後，再次投入外景主持，擔任新節目《野！孩子起步走》的主持人，展現他熱血冒險的精神。新一季的節目首站來到花蓮卓樂國小，這所學校因射箭隊、足球隊和排球隊的卓越表現廣受矚目，其中射箭隊更是在U12男子組奪下金牌，讓阿布直呼：「這裡的孩子真是藏龍臥虎！」他還被排球隊的學生當場砸臉，實在哭笑不得。談到再次擔任外景主持的感受，阿布坦言：「興奮又有點小緊張，因為跑外景是最讓我開心自在的工作，但現在不年輕了，感覺體能可能跟不上孩子們的節奏！」不過，當與偏鄉的小朋友一起同樂時，他立刻融入熱情的氛圍，表示：「偏鄉的孩子真的很熱情，完全沒有距離感，還拉著我們跳網路上流行的《麻辣燙葫蘆》舞蹈，甚至加我的IG！這讓我覺得，透過網路偏鄉與都市的距離縮短了。」節目特別邀請UVL大專排球聯賽的主力選手姍姍擔任嘉賓，她不僅指導卓樂國小排球隊的學生，還親自下場和孩子們互動，展現實力與親和力。阿布對姍姍的表現大加讚賞：「姍姍真的很隨和，也很能融入孩子們的世界，對他們來說是個超親近的大姐姐。」但阿布自己就沒那麼順利了，他笑說：「我完全沒練過排球，這次還被球K到臉，超糗的！看來以後外景錄影前要惡補一下各種運動了！」卓樂國小的孩子們不僅展現高超的運動天賦，也展現了對未來的期待。有孩子直言希望有一天能到都市求學，更了解外面的世界。阿布感慨地說：「他們的眼神裡充滿對夢想的渴望，讓我深受感動。希望節目能為這些孩子帶來更多的關注，讓他們的夢想被更多人看見。」《野！孩子起步走》是一檔以運動與冒險為主題的節目，旨在鼓勵孩子們透過體驗運動找到自信與熱情。阿布表示，這次回到外景主持崗位讓他感覺「像回家一樣」，並期待未來有更多的機會與孩子們共同創造難忘的回憶。這趟花蓮之行，不僅見證了卓樂國小的努力，也為觀眾帶來滿滿的感動與啟發。