我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市國小棒球隊驚爆教練性侵醜聞，今天再被揭發「教練的教練」３年前性騷小球員，辭職後馬上到另一所國小任職，教育局長蔣偉民建議校方「慎重考慮是否聘任」。該校校長表示，該位鐘點教練為一年一聘，任職期間行為符合規範，沒有不適任的問題，加上合約即將期滿，校方會充分聽取家長、教練團想法，多方考量再決定是否續聘。市議員江和樹連續兩天揭發某國小棒球隊教練性侵及猥褻案，該校老教練3年前涉嫌性騷擾小球員，之後主動辭職，2022年1月轉任其他學校教練。當時的性平調查報告指教練開車載球員參加比賽，途中出現和球員比腕力、捏大腿等不當觸碰行為。性評會認定性騒擾成立，要求教練完成4小時性平課程及撰寫千字報告。但江和樹表示，家長間流傳的事實是教練熊抱孩子，他指責教育局把關機制形同虛設。教育局長蔣偉民事後受訪時指出，老教練性別意識不足、行為不符合相關規範，建議學校考量家長的疑慮，慎重考慮是否聘任。該校校長表示，該校有3名教練，老教練到校服務近3年，校方未接到家長或學生任何投訴，且校方進用流程未違反程序，老教練確實沒有不適任紀錄，因此將依照合約走完聘期。至於先前發生的狀況，由於老教練是一年一約，很快就會討論到續聘問題，校方將與家長、教練團討論，充分聽取大家意見後再做決定。