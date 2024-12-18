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美國總統當選人川普（Donald Trump）將於2025年1月20日正式上任，他的政策影響已經開始讓全球供應鏈重新洗牌。多家企業為應對可能的關稅政策調整，紛紛加速向東南亞轉移生產基地。業界分析，過去以「中國+1」為主的生產策略，將進一步擴展至「越南+1」。然而，由於川普可能將關稅擴大至越南，企業對於生產布局保持謹慎，分散風險成為首要考量。消息指出，一家美系品牌正計劃於2026年將新機型移至泰國量產。此舉不僅回應客戶對分散生產基地的需求，也讓泰國成為供應鏈轉移的熱門地點之一。筆記型電腦供應鏈廠商透露，原本規劃2025年推出的新機種預計在中國生產，但近期已有客戶要求提前轉移到其他地區，顯示對關稅政策的不確定性感到擔憂。隨著川普即將重返白宮，全球供應鏈正迅速調整布局，東南亞的製造業角色預計將更加突出，各國競逐成為下一個製造業樞紐。