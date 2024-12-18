我國身為亞太防制洗錢組織（Asia-Pacific Group on Money Laundering，以下簡稱APG）的創始會員國，一向遵循防制洗錢金融行動工作組織(Financial Action Task Force, 簡稱FATF) 所頒定之防制洗錢、打擊資恐(對恐怖活動、組織、分子之資助行為)及資武擴(資助武器擴散)國際規範，參與國際防制洗錢工作不遺餘力。自107年起，行政院洗錢防制辦公室以每三年為期，統籌進行國家洗錢資恐及資武擴風險評估，今(113)年共有53個公部門機關、23個私部門機構，在國內外專家協助下，全面評估當前臺灣所面臨的風險全貌，於今年12月初正式確認評估結果及完成相關作業程序。
行政院洗錢防制辦公室於今(18)日下午2時許，在法務部5樓大禮堂，舉行2024年國家洗錢資恐及資武擴風險評估報告發表會，由行政院林政務委員明昕、司法院王副秘書長梅英、法務部鄭部長銘謙、金融監督管理委員會彭主任委員金隆、最高檢察署邢檢察總長泰釗、法務部徐政務次長錫祥暨行政院洗錢防制辦公室主任、法務部黃政務次長世杰、法務部黃常務次長謀信、臺灣高等檢察署張檢察長斗輝、臺灣臺北地方檢察署王檢察長俊力、臺灣新北地方檢察署余檢察長麗貞、法務部調查局陳局長白立、金融監督管理委員會銀行局莊局長琇媛連袂出席，並邀請各公、私部門代表與會。
行政院林政務委員明昕於致詞時指出，行政院協調各機關，已提出「國家防制洗錢打擊資恐及資武擴策略藍圖」，俾使各機關於防制洗錢、打擊資恐及資武擴方向上，有明確之目標。此外，林政務委員表示隨著新興科技之發展，行政院卓院長榮泰已提出「ABC」策略，以因應所面臨犯罪之挑戰，其中A是指法規調適（Adaption）、B為防堵犯罪（Block）、C則是跨國合作（Cooperation）。最後，林政務委員企盼公、私部門能持續協力合作，讓我國在APG第四輪相互評鑑再創佳績。
法務部鄭部長銘謙表示，自本次國家風險評估報告可發現，隨著犯罪手法不斷更新，執法機關查緝犯罪金流越發困難，故鄭部長要求執法機關應加強執法力道，斬斷犯罪不法金流，並強化國際合作，追徵不法所得。另外，鄭部長感謝公、私部門於查緝犯罪及提供金融情資上之合作，並期許在公、私協力下，共同完善我國洗錢防制體制。
行政院洗錢防制辦公室於發表會中，正式公布我國第三部洗錢資恐及資武擴風險評估結果：在洗錢威脅方面，我國深受洗錢非常高度威脅之犯罪共有 10 大類型，包含毒品販運、詐欺、組織犯罪、稅務犯罪、證券犯罪、非法賭博、地下匯兌、走私、貪污賄賂及智慧財產犯罪；高度威脅之犯罪則有第三方洗錢。而在較易被利用於洗錢、資恐之行業或部門，我國非常高風險弱點包含國際金融業務分行(OBU) 、提供虛擬資產服務之事業或人員、本國銀行；高風險弱點則有國際證券業務分公司（OSU）、外國銀行在臺分行、國際保險業務分公司（OIU）、證券商、銀樓業、辦理儲金匯兌之郵政機構、人壽保險公司、會計師、律師、提供第三方支付服務之事業或人員、不動產經紀業、農業金融機構（含全國農業金庫、農會信用部及漁會信用部）等。在資訊透明度不足部分，公司組織以非公開發行公司之股份有限公司及有限公司風險較高；信託則以非營業信託及私益信託風險較高。至於資恐威脅方面，我國屬於低度風險；非營利組織則以人民團體、全國性宗教財團法人及社會福利財團法人等 3 類，屬於較有風險之類型。另外，我國資武擴風險在北韓部分之風險評等為中度，伊朗部分評等為低度。
今日發表之國家風險評估報告係以風險為本之最佳體現，建議公、私部門以此為基礎，進行部門及機構層級之風險評估，並依風險高低來分配資源、訂定優先順序，有效採取抵減洗錢、資恐及資武擴風險之措施，使我國在法制、監理及執法等面向有長足之進步，展現政府共同強化防制洗錢、打擊資恐及資武擴的決心，為臺灣打造更為健全、透明有序之金融環境。
為提升國民防制洗錢及反詐之意識，行政院洗錢防制辦公室更新Podcast 節目計5集，邀請行政院林政務委員明昕、法務部鄭部長銘謙、最高檢察署邢檢查總長泰釗、金融監督管理委員會陳副主任委員彥良及法務部調查局陳局長白立，分別就國家層面、執法層面以及金融監理層面說明洗錢防制的最新趨勢。此外，製作「洗錢終結者RPG」、「烏拉拉的騙局」、「關於可疑交易教會我的事」、「烏拉拉的洗錢計畫」、「NPO向資恐說NO」及「跨國洗錢追緝令」等6部教育，供洗錢防制教育訓練之用。另為寓教於樂，製作活潑之3部短影音及1部動畫，相關影片可於行政院洗錢防制辦公室Youtube頻道上瀏覽。
針對詐欺猖獗及新興科技所帶來的洗錢風險，行政院洗錢防制辦公室持續精進防制洗錢及打詐的作為，推動各項防詐行動，積極與政府各部門及合作，期盼民眾都能紮根洗錢防制意識，一步一步完善洗錢防制防護網，遠離詐欺與洗錢犯罪的威脅。
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行政院林政務委員明昕於致詞時指出，行政院協調各機關，已提出「國家防制洗錢打擊資恐及資武擴策略藍圖」，俾使各機關於防制洗錢、打擊資恐及資武擴方向上，有明確之目標。此外，林政務委員表示隨著新興科技之發展，行政院卓院長榮泰已提出「ABC」策略，以因應所面臨犯罪之挑戰，其中A是指法規調適（Adaption）、B為防堵犯罪（Block）、C則是跨國合作（Cooperation）。最後，林政務委員企盼公、私部門能持續協力合作，讓我國在APG第四輪相互評鑑再創佳績。
法務部鄭部長銘謙表示，自本次國家風險評估報告可發現，隨著犯罪手法不斷更新，執法機關查緝犯罪金流越發困難，故鄭部長要求執法機關應加強執法力道，斬斷犯罪不法金流，並強化國際合作，追徵不法所得。另外，鄭部長感謝公、私部門於查緝犯罪及提供金融情資上之合作，並期許在公、私協力下，共同完善我國洗錢防制體制。
行政院洗錢防制辦公室於發表會中，正式公布我國第三部洗錢資恐及資武擴風險評估結果：在洗錢威脅方面，我國深受洗錢非常高度威脅之犯罪共有 10 大類型，包含毒品販運、詐欺、組織犯罪、稅務犯罪、證券犯罪、非法賭博、地下匯兌、走私、貪污賄賂及智慧財產犯罪；高度威脅之犯罪則有第三方洗錢。而在較易被利用於洗錢、資恐之行業或部門，我國非常高風險弱點包含國際金融業務分行(OBU) 、提供虛擬資產服務之事業或人員、本國銀行；高風險弱點則有國際證券業務分公司（OSU）、外國銀行在臺分行、國際保險業務分公司（OIU）、證券商、銀樓業、辦理儲金匯兌之郵政機構、人壽保險公司、會計師、律師、提供第三方支付服務之事業或人員、不動產經紀業、農業金融機構（含全國農業金庫、農會信用部及漁會信用部）等。在資訊透明度不足部分，公司組織以非公開發行公司之股份有限公司及有限公司風險較高；信託則以非營業信託及私益信託風險較高。至於資恐威脅方面，我國屬於低度風險；非營利組織則以人民團體、全國性宗教財團法人及社會福利財團法人等 3 類，屬於較有風險之類型。另外，我國資武擴風險在北韓部分之風險評等為中度，伊朗部分評等為低度。
今日發表之國家風險評估報告係以風險為本之最佳體現，建議公、私部門以此為基礎，進行部門及機構層級之風險評估，並依風險高低來分配資源、訂定優先順序，有效採取抵減洗錢、資恐及資武擴風險之措施，使我國在法制、監理及執法等面向有長足之進步，展現政府共同強化防制洗錢、打擊資恐及資武擴的決心，為臺灣打造更為健全、透明有序之金融環境。
為提升國民防制洗錢及反詐之意識，行政院洗錢防制辦公室更新Podcast 節目計5集，邀請行政院林政務委員明昕、法務部鄭部長銘謙、最高檢察署邢檢查總長泰釗、金融監督管理委員會陳副主任委員彥良及法務部調查局陳局長白立，分別就國家層面、執法層面以及金融監理層面說明洗錢防制的最新趨勢。此外，製作「洗錢終結者RPG」、「烏拉拉的騙局」、「關於可疑交易教會我的事」、「烏拉拉的洗錢計畫」、「NPO向資恐說NO」及「跨國洗錢追緝令」等6部教育，供洗錢防制教育訓練之用。另為寓教於樂，製作活潑之3部短影音及1部動畫，相關影片可於行政院洗錢防制辦公室Youtube頻道上瀏覽。
針對詐欺猖獗及新興科技所帶來的洗錢風險，行政院洗錢防制辦公室持續精進防制洗錢及打詐的作為，推動各項防詐行動，積極與政府各部門及合作，期盼民眾都能紮根洗錢防制意識，一步一步完善洗錢防制防護網，遠離詐欺與洗錢犯罪的威脅。